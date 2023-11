Nominan a tres boricuas en los premios Grammy

ARCHIVO - El cantante y rapero Rauw Alejandro, nombrado uno de los Artistas Revelación del Año por The Associated Press, posa en el hotel Aria en Las Vegas el 18 de noviembre de 2021. Rauw Alejandro anunció la cancelación de todas las fechas de su gir AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Sony Music Latin felicitó hoy a todos los artistas que han sido nominados a la 66ª edición de los premios GRAMMY. Los puertorriqueños seleccionados fueron los cantantes Rauw Alejandro, Pedro Capó y Luis Figueroa en diversas categorías relacionadas a mejor álbum. La ceremonia se celebrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

En le mejor álbum de pop latino fue nominado “La Neta” de Pedro Capó, en mejor música urbana álbum está “Saturno” de Rauw Alejandro y en mejor álbum latino tropical se encuentra “Voy a Ti” por Luis Figueroa.

“Esta nominación significa mucho para mí, y poder representar a mi Isla de Puerto Rico con un disco de salsa me llena de mucho orgullo! VOY A TI , mi gente, Salsa Es Lo Que Hay!”, expresó el artista Luis Figueroa.

Lista de otros latinos nominados

- Compositor del Año, No Clásico // Songwriter of the Year, Non-Classical //

Edgar Barrera

- Mejor Álbum de Pop Latino // Best Latin Pop Album

“Don Juan,” Maluma

“X Mí (Vol. 1),” Gaby Moreno

- Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo // Best Latin Rock or Alternative Album

“De Todas Las Flores,” Natalia Lafourcade

“EADDA9223,” Fito Páez

- Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano) // Best Música Mexicana Album (Including Tejano)

“La Sánchez,” Lila Downs

“Amor Como en Las Películas De Antes,” Lupita Infante

- Mejor Álbum Latino Tropical // Best Tropical Latin Album

“Escalona Nunca se Había Grabado Así,” Carlos Vives