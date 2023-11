El outfit de Rauw Alejandro inspirado en Rosalía

Han pasado varios meses desde su separación de Rosalía, pero todo parece indicar que Rauw Alejandro no ha podido dejar atrás lo ocurrido, pues ahora llamó la atención al aparecer en público con un atuendo inspirado en la cantante española.

Aquí te mostramos ambos outfits, y te contamos cómo fue su historia de amor.

La prueba que muestra que Rauw Alejandro sigue pensando en Rosalía

El portorriqueño desfiló por la alfombra roja de los ‘CFDA Fashion Awards’, en Nueva York, con un atuendo con el que muchos recordaron a “La Motomami”.

Se trató de un conjunto rojo, adornado con una flor negra, y detalles del mismo color.

Tras ver la aparición del cantante, algunos fans recordaron que, hace tiempo, Rosalía también lució un estilo muy similar.

Incluso, muchos aseguraron que Rauw pudo haberse inspirado en ella para esta ocasión.

El look en cuestión fue portado por la española para actuar en el Palau Sant Jordi, en 2019.

Verla me ha hecho recordar este momento😭❤️ PALAU SANT JORDI🔙 @rosalia pic.twitter.com/AEBrpSnwyK — 👼🏻👁🦂 (@angelderosalia) April 1, 2020

Así fue su historia de amor

Los cantantes hicieron oficial su noviazgo, en septiembre de 2021, durante la celebración de cumpleaños de Rosalía y desde entonces han compartido momentos juntos en las redes sociales.

En noviembre, ambos asistieron a “Los 40 Music Awards 2021″, y se dieron un beso en pleno escenario, provocando diversas reacciones entre sus fans.

Luego de que anunciaron su relación, los famosos comenzaron a presumir su amor, y los fans manifestaron toda su admiración hacia ellos.

Este 2023 dieron a conocer su compromiso, y algo que llamaba la atención era que Rosalía se mostraba muy ilusionada con la boda.

De acuerdo con el programa “Telecinco Socialité”, un amigo del intérprete de “Todo de ti”, reveló que la relación habría terminado porque la española así lo decidió, contrario a la versión que se rumoraba, de una supuesta infidelidad por parte de él.

“El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw, sentían que la estaba ‘bajando de nivel’, que no estaba a su altura... La ven como una gran estrella, como una Kardashian, y sienten que él no está a ese nivel”, expresó la fuente.