Vuelve el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico a las salas de Fine Arts Miramar

La Alliance Française Puerto Rico (AFPR) anunció la apertura de la decimocuarta edición del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico (FCEPR), evento que volverá a celebrarse en la salas de Fine Arts Cinema en Miramar entre este jueves 9 hasta el miércoles, 15 de noviembre de 2023.

Como parte de su amplia programación cinematográfica, el Festival presenta una diversa selección de importantes películas europeas, escogidas bajo diferentes categorías por el cineasta y director artístico del Festival, Álvaro Aponte Centeno. Entre los títulos programados en esta edición, el Festival incluye filmes que cruzan fronteras, presentando coproducciones internacionales y trabajos realizados por autores que crean desde múltiples países, como es el caso de la directora franco-senegalesa Ramata-Toulaye Sy, realizadora del filme francófono Banel & Adama y del documental de activismo medioambiental Holy Shit, producción suiza en su mayoría, del director puertorriqueño Ruben Abruña.

El festival continúa este año con su línea editorial, inaugurada por Aponte Centeno en la pasada edición, que busca resaltar, reconocer y visibilizar historias y directores pertenecientes a minorías en el cine, siendo el caso de una destacada selección de películas dirigidas por mujeres de varios países: Green Border de Agnieszka Holland, Stray de Elizabeth Lo, About Dry Grasses de Nuri Bilge Ceylan, Bergman Island de Mia Hansen-Løve, Sisterhood de Dina Duma y Unclenching the Fists de Kira Kovalenko—ganador del premio Un Certain Regard en el Festival de Cannes. Además, se incluyen filmes de temática queer (Passages de Ira Sachs) y sobre otros grupos sociales menos representados, como es el caso, por ejemplo, de las comunidades negras en Europa a través de los filmes Salem del director francés Jean-Bernard Marlin o Tori & Lokita de los directores belgas Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. Como en otras ediciones, el Festival será además plataforma de estreno en Puerto Rico de distintos largometrajes de éxito internacional provenientes de Francia (una versión restaurada de Three Colors: Blue de Krzysztof Kieślowski), España (Secaderos de Rocío Mesa), Italia (A Brighter Tomorrow de Nanni Moretti) y Alemania (Afire de Christian Petzold), entre muchos otros países de Europa.

“En esta edición del festival ofrecemos una muestra de películas del cine actual europeo, proveniente de más de 15 países distintos, largometrajes en su mayoría que recién han recorrido los principales festivales del mundo. Al mismo tiempo, disfrutaremos en la gran pantalla de coproducciones entre Puerto Rico y Europa y, entre otras categorías, celebraremos una retrospectiva de los hermanos Dardenne, guionistas y directores de Bélgica que se han posicionado como parte de los mejores cineastas del mundo. Sus obras se caracterizan por presentar temas sociales desde un lenguaje de cine muy realista que se acerca en momentos al cine documental, pero realizado con actores profesionales en ocasiones. La selección oficial de esta edición incluye también dos documentales que abordan temas inusuales y una muestra de los fundadores del movimiento Dogma 95″, explicó el director Álvaro Aponte Centeno.

Por su parte, la doctora Carine Delplanque, directora ejecutiva de la Alliance Française de Puerto Rico, destacó la relevancia de este gran evento cinematográfico que cuenta con gran apoyo institucional y privado, además del respaldo de varias embajadas y consulados europeos. “El Festival de Cine Europeo de Puerto Rico crece con los años. Esta nueva edición 2023 nos ofrece ocho días de fiesta y de viaje a través de las culturas europeas. Fundado y organizado por la Alliance Française de Puerto Rico, el Festival es una cita ineludible para los amantes del cine de todas las edades, grandes y pequeños, y para cualquiera que desee acercar su mirada hacia una Europa vibrante y diversa”, afirmó la directora de esta organización.

En línea con las actividades profesionales de su Foro Industria, el Festival afirma su compromiso con el fomento de los sistemas de coproducción entre Puerto Rico y Europa. Como parte de esta gesta, se celebrarán dos proyecciones especiales de los largometrajes La pecera y El Silencio del Viento, ambas realizadas por cineastas boricuas con esquemas de coproducción europeos. En palabras del propio Aponte Centeno: “para el Festival es muy importante estimular estos sistemas de coproducción internacional, ya que fomentan, de forma natural, encuentros culturales en los que todos los países envueltos en la película difunden las obras en sus países y regiones, aportando de esta manera a que los trabajos realizados en Puerto Rico por puertorriqueños se pueda difundir en el resto del mundo”. Ambas películas se presentarán durante el Festival en presencia de sus realizadores, Glorimar Marrero y el propio Álvaro Aponte Centeno, con los que el público tendrá la posibilidad de dialogar al final de las proyecciones.

Como parte de su compromiso hacia el desarrollo del cine local, el Festival regresa con la reconocida competencia de cortometrajes boricuas Cortadito 2023 Presentado por TotalEnergies. Retomando la misión del programa, la AFPR, en colaboración con OK-SHOWME, PJ Gaffers, Reaktor Post, The Sifre Group, Moriviví Cine y Filmes Casa, ha logrado apoyar este año a seis cineastas puertorriqueños en la producción de sus cortometrajes originales, los cuales se estrenarán el 9 de noviembre en el marco del Festival. Los cortos de este programa podrán ser disfrutados en la gran pantalla en otras dos tandas adicionales del Festival, previstas a las 4:00 pm del domingo 12 y del miércoles 15 de noviembre. La AFPR y TotalEnergies reconocen el gran desempeño de los cineastas participantes en sus últimos proyectos:

Adriana González-Vega: Carpeteo

Alejandro D. Orengo Colón: Caen Hojas Blancas

Coraly Santaliz Pérez: Valga la Redundancia

Esteban Ruiz González: Renata

Natalia Vega Maisonave: Pan de la Esquina

Sylvia Bofill Calero: Salí a Caminar

Los cineastas ganadores serán premiados en diferentes categorías, incluyendo Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejor Producción, entre muchos otros, durante la Premiación de Cortadito tras la clausura del festival, que se celebrará en la sede de la AFPR el jueves, 16 de noviembre. El evento especial también servirá para inaugurar la Cine Gira Presentada por TotalEnergies, itinerancia del Festival que promueve proyecciones gratuitas de una selección de películas europeas y de los mejores cortometrajes galardonados en Cortadito 2023 en diferentes pueblos y centros comunitarios a través de la Isla. Más información sobre la Cine Gira estará disponible en las próximas semanas en la web del Festival.

Durante las mañanas escolares del Festival, centenares de niños y adolescentes puertorriqueños se beneficiarán de la nueva edición del programa Festinema Junior, iniciativa que continúa inspirando y educando a estudiantes a través de proyecciones gratuitas de películas francesas, proporcionadas por el Institut Français. Al igual que en la pasada edición, en el marco de este espacio educativo del Festival, la AFPR volverá a presentar la nueva convocatoria de Becas para el Futuro, patrocinadas por UBS Financial Services Inc. Por segundo año consecutivo, este Programa de Becas ofrecerá diez cursos gratuitos de idiomas en la AFPR para adolescentes y estudiantes universitarios que deseen avanzar con sus estudios en francés.

Por otra parte, el doctor Federico Olivieri, director ejecutivo del Festival, anunció que el Festival de este año se completará también con tres jornadas del Foro Industria, espacio dedicado a la formación y al intercambio profesional entre Europa y Puerto Rico. Además de ofrecer dos clases magistrales gratuitas con las invitadas europeas de esta edición (la cineasta española Rocío Mesa y la productora francesa Clara Marquardt), el Festival celebrará la primera edición piloto de “CineConexión”, nuevo Foro de Coproducción en línea entre Europa y el Caribe. En esta novedosa actividad virtual, ocho proyectos boricuas de largometrajes en desarrollo, seleccionados tras la primera convocatoria abierta en septiembre de este año, conectarán con un panel de productores europeos, ante los que podrán podrán presentar sus películas y explorar oportunidades de coproducción.

“Con su diversa selección cinematográfica y sus diferentes programas educativos, comunitarios y profesionales, el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico se consolida como puente de cultura, diálogo e intercambio entre ambos lados del Atlántico. Es emocionante dar comienzo en esta semana a otra edición de un gran evento que, a través de la magia del cine, nos permite viajar, reconocernos en la gran pantalla y fomentar nuevas sinergias internacionales”, afirmó Olivieri.

Con el fin de celebrar el cine español, francés, italiano y alemán, el Festival dedicará también cuatro tardes al cine de estos cuatro países, celebrando proyecciones combinadas de sus películas con la oferta de unos cócteles especiales auspiciados por la Alliance Française de Puerto Rico, el Istituto Italiano di Cultura en Miami y el Consulado General de Alemania en Miami.

Por último, la dirección del festival informó de la preventa exclusiva de sus nuevo “Eurocombos”, promociones de dos boletos y un cóctel en tandas seleccionadas del itinerario oficial. Para más detalles sobre pases, Eurocombos y la programación completa del Festival, visite la página web www.festivaldecineeuropeo.com