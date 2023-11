Ricardo Montaner anuncia su retiro temporal de los escenarios

En 1973 el cantautor venezolano, Ricardo Montaner, inició en el mundo de la música a sus 16 años. Para ese entonces fungía como baterista de una banda, sin embargo, cuando el vocalista se enfermó tuvo la oportunidad de tomar su puesto, siendo este el momento clave para el inicio de su carrera como artista.

No fue hasta 10 años después, en 1983, cuando lanzó un compilatorio de sencillos que realizó durante 1976 y 1982. De ahí en adelante, lo demás es historia pues el pico de su popularidad se remonta a los años 80 y 90.

Sin embargo, a pesar de la fuerza y vigencia que tiene 50 años después, Montaner no deja de ser un ser humano y como todos en algún momento, necesita un respiro, así lo dejó saber en los últimos días en un concierto llevado a cabo en Costa Rica, cuando al final del evento sorprendió a todos los presentes al notificar que se retirará temporalmente de los escenarios musicales.

Sin dar muchas precisiones, el cantante nacido en Argentina dejó con la boca abierta a los más de 10,000 fans presentes en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva, en la Guácima de Alajuela, al anunciar su retiro temporal sin saber cuando volvería a los escenarios.

Aunque no se emitieron muchas explicaciones sobre las razones del alejamiento, Montaner dejó entrever los motivos al expresar su deseo de dedicar tiempo a la escritura, la grabación y a actividades personales como la jardinería. También, habló de sus ganas de pasar más tiempo con sus nietos, Índigo y Apolo.

“En mi vida, que jamás pensé, estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año; no he parado nunca y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, a abrazar a mis nietitos, a verlos crecer y a no perderme de nada”, expresó el creador de éxitos como “Tan enamorados”, “Bésame” y “La Cima del Cielo”.

“No sé cuándo volveré”, agregó.

Hasta el momento, el cantautor no ha emitido más expresiones al respecto.

Eso sí, en las últimas horas su apellido también se hizo bastante ruidoso en Latinoamérica ante el rumor de una segunda temporada de la exitosa serie de televisión, “Los Montaner”. Si bien todavía no hay una fecha prevista para la llegada de la emisión, la serie se podrá ver por la plataforma Disney+ a nivel mundial, mientras Televisa y Univisión se harían cargo de la distribución en los Estados Unidos, tal cual como en la primera temporada.

Aunque se dará el alejamiento de los escenarios, en Argentina también dan por hecho que Ricardo Montaner será de nuevo parte del jurado principal de la versión del país gaucho “La Voz”.