Pamela Noa se vacila al locutor “porquería”

La animadora Pamela Noa publicó en sus redes sociales una fotografía en la cual aparece junto a un grupo de personalidades de la televisión y la radio que forman parte de la campaña de publicidad de una compañía de telefonía e internet en la isla.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la animadora de Hoy Día Puerto Rico indicó que se encontraba con un grupo de personas “cool” y una “porquería”. Noa hace referencia al locutor de “El Despelote”, Rocky The Kid quien fue catalogado de esta manera en la canción “Mónaco” de Bad Bunny en el álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

A pesar de que la mención de Bad Bunny a Rocky The Kid generó controversia desde hace casi un mes cuando publicó el tema, muchos de los seguidores de la locutora no entendieron la referencia y comenzaron a especular sobre a quién se refería. Esto provocó que Noa tuviera que explicar el chiste a sus seguidores.

“Con un montón de gente cool y una porquería 😂…. Aquí estoy 2 horas luego de subir el post explicando el chiste para ayudar a unos cuantos en contra de mi voluntad: lo de porquería es por @rockythekid que en la canción Mónaco, Bad Bunny le dice así 🙄🙄🙄🙄🙄🙄 ya entiendo pq el shampoo tiene instrucciones 😂😂😂)”, escribió Noa en la publicación.

Posteriormente, Rocky The Kid bromeó con la publicación y escribió: “Me meeooo! Ahora lo vi, que fuerte le bajaste a @danilocomedia”.

El pasado mes de octubre, Rocky The Kid, se expresó sobre la mención que le hizo Bad Bunny en el tema Mónaco.

Gallart explicó que desde hace un tiempo ha tomado una postura “justa” en cuanto al trabajo del artista y que sus opiniones no son iguales a las de otras figuras como Jorge Pabón “Molusco” y Chente Ydrach quienes alaban todo lo que hace el exponente urbano.

“Yo creo que Benito debería ser agradecido porque todos los que te dicen estás brutal, eres el duro, quieren algo de ti. Yo como no busco nada de ti, no busco nada de Bad Bunny debería ser justo [...] Yo hablo lo real y va a ser la percepción real que tiene mucha gente, pero no voy a lambonear como Chente que lo viajan y Chente se lo mama todo el tiempo a Bad Bunny y Molusco, se lo maman a Bad Bunny todo el tiempo. En el caso mío, ellos no me dan nada a mi porque no lo busco y no lo necesito”, expresó Rocky The Kid en la mañana del viernes, 13 de octubre en El Despelote de La Nueva 94.

El nuevo álbum de Bad Bunny contiene referencias a varias figuras públicas tanto a nivel internacional como local y una de estas es el locutor del programa ‘El Despelote’ de La Nueva 94 FM, Rocky The Kid, a quien el artista cataloga como una “porquería”.

“Esto es lo que tú querías, yo soy fino esto es trap de galería, tú eres un charro Rocky The Kid una porquería yo un campeón Rocky marciano, Rocky Balboa”, es la letra del tema.