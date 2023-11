Karol G responde a emotivo homenaje de Anahí en concierto de RBD

La artista colombiana, Karol G, acudió a su red social Instagram para enviarle un mensaje a la actriz y cantante, Anahí, de la telenovela Rebelde por lucir un vestido rosado que decía “Te amo, Bichota” en un concierto de “Soy Rebelde Tour” en Colombia.

“Anahí, mi reina: Quiero compartirles lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. Es un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida. Saber que, a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me hiciera sentir exactamente como me siento ahora... No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo”, escribió ante este gesto.

Cuando Anahí reveló las palabras que escondía con su chaleco expresó “¡Carolina! Amor con amor se paga, mi reina. Te quiero, tú y yo por siempre”.

Karol G al final de su mensaje compartió esa misma frase que la cantante mencionó al final en vivo diciendo “Gracias, de todo corazón, por este gesto, y espero que nuestra amistad y conexión sigan así de especiales con el pasar del tiempo. Tú y yo siempre”.

Mensaje de Karol G a Anahí (captura)

En un concierto de Karol G, Anahí cantó junto a la colombiana el tema “Salvame”, ya hace más de un año., recuerdo que “La Bichota” compartió en su historia de Instagram. Más adelante compartió mensajes de los fanáticos colombianos de RBD, que deseaban que el “Soy Rebelde Tour” llegara a su ciudad. Por su parte, Anahí etiquetó las cuentas de Soul Production Inc., Live Nation, y T6H Entertainment, a estos mensajes y así pudieron incluir a Colombia como uno de los países a los que la banda regresaría, luego de 18 años.