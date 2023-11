Amistades recuerdan a Albert Rodríguez en el día de su cumpleaños

Varias amistades que llegaron a ser parte de la familia extendida del actor Albert Rodríguez le rindieron tributo y lo recordaron en el día de hoy, fecha de su cumpleaños.

Rodríguez quien falleció el 15 de marzo del 2021, habría cumplido 61 años en el día de hoy 7 de noviembre.

A través de las redes sociales, sus amistades más cercanas, las actrices Marian Pabón, Suzette Bacó y el actor Jorge Castro compartieron su fotografía, momentos especiales y mensajes para el actor conocido por sus comedias en teatro y televisión.

“Que mucho te extraño! Wish you were here ! Love you to the moon and back…”, escribió Marian Pabón en su Instagram junto a varias fotografías en las que aparece junto a Rodríguez. Actualmente, Pabón está pasando por un proceso de cáncer.

Mientras que Suzette Bacó también compartió una fotografía un mensaje para el fenecido actor.

“¡Feliz cumpleaños my love!”, escribió Bacó en su Instagram.

Por su parte, Jorge Castro también compartió una fotografía de Rodríguez junto al mensaje: “¡Recordándote en tu cumpleaños! Te quiero “Abetico””.

El actor, director y profesor de arte de 58 años, fue parte del elenco de El Remix. Además, de históricos programas de televisión en Puerto Rico como Club Sunshine y la recordada comedia de “El Condominio”. En esta comedia, Rodríguez interpretaba al personaje “Dr. Arguelles”.

Elenco de ‘El Condominio’ hace llamado a Tony Mojena y Sunshine para revivir la comedia

Un encuentro entre el elenco de desparecido programa de comedia puertorriqueña “El Condominio” se llevó a cabo a través de un podcast moderado por el productor Francisco Zamora en su canal de YouTube.

Durante la conversación, parte del elenco que incluye a René Monclova, Jorge Castro, Marian Pabón, Cristina Soler y Suzette Bacó recordaron los mejores momentos del programa y la química que logró el grupo en sus comienzos del mundo actoral que comenzó mucho antes de “El Condominio”.

Sin embargo, debido a una disputa legal que tuvo el productor Tony Mojena con Sunshine Logroño el elenco no puede realizar obras de teatro ni programadas de televisión con la totalidad de los personajes. En el 2004, se le otorgaron los derechos de autor a Mojena tras una disputa de años, debido a que el productor señalaba que el programa fue un derivado de “20 pisos de historia” que comenzó como un segmento en el programa que producía en Telemundo.

La actriz Suzette Bacó hizo un llamado tanto a Mojena como Logroño para que llegaran a un acuerdo y todo el elenco se pueda reunir para llevar a cabo una obra de teatro que aseguran llenaría varias funciones. El elenco también reveló que se han reunido en varias ocasiones para intentar que esto sea haga realidad.

“Yo te aseguro que si hacemos una obra de teatro de El Condominio, nosotros vamos a estar mucho tiempo en cartelera, pero no podemos hacerlo. A menos que Sunshine y Tony den el release para nosotros poder hacerlo y que el público disfrute y recordarlo y también generar ingresos de eso. Tantos ingresos que les dimos a ustedes, pues ahora nos toca a nosotros”, expresó Bacó.

Según explicó el actor Jorge Castro, debido al pleito legal entre ambos productores, el elenco no puede llevar a cabo una obra sobre “El Condominio” en el teatro ni pueden colocar a más de tres personajes del elenco en un mismo escenario.

“Legalmente no podíamos hacer El Condomonio en teatro juntos, ni hacer una versión de esos mismos personajes en otro lugar, con o sin Sunshine, con o sin Tony Mojena, no podíamos”, expresó.

Por su parte, el actor René Monclova quien también fue parte de la conversación, indicó que el productor Sunshine Logroño debe ser parte de esa posible reunión de El Condominio.

“Parte de El Condominio, tiene que ser Logroño por los personajes y como creador original del concepto”, expresó Monclova quien aseguró que sería incómodo revivir la comedia sin esa parte integral de los personajes.

El actor Jorge Castro también añadió que aún no se ha dado la conversación con el productor Tony Mojena quien actualmente es su patrono en el programa “Raymond y sus Amigos”.