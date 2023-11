Nicolas Cage relata cómo fue su participación en “The Flash”

En el pasado, el actor y productor estadounidense, Nicolas Cage, tuvo la oportunidad de interpretar a “Superman” en una película dirigida por Tim Burton, sin embargo, este proyecto nunca se concretó y quedó cancelado.

Cage realizó una prueba para el papel del “Hombre de Acero”, pero las circunstancias no permitieron que su interpretación viera la luz en ese momento. No obstante, años más tarde, Cage tuvo una nueva oportunidad de formar parte del universo de “Superman” en la película “The Flash”.

Esta producción se centra en el concepto del multiverso, lo que significa que explora diferentes líneas temporales y versiones alternativas de los personajes. Esta premisa abrió la puerta para que Cage pudiera interpretar a Superman en una realidad alternativa.

Aunque Cage participó en la filmación de su escena como “Superman” en “The Flash”, notó que lo que se mostró en la película no coincidió exactamente con lo que él filmó. Así lo dijo a una entrevista a Yahoo!

“Cuando fui al cine, era yo luchando contra una araña gigante. Yo no hice eso. Eso no fue lo que hice. No creo que fuera la IA. Sé que Tim está disgustado con la IA, como yo”, mencionó Nicolas.

Y continuó: “Fue CGI, de acuerdo, para que pudieran envejecerme, y estoy luchando contra una araña. Yo no hice nada de eso, así que no sé qué pasó. ... Pero entiendo de dónde viene Tim. Sé lo que quiere decir. Yo sería muy infeliz si la gente estuviera tomando mi arte ... y apropiándose de ellos”.

“Lo entiendo. Quiero decir, estoy con él en ese sentido. AI es una pesadilla para mí. Es inhumana. No se puede ser más inhumano que la inteligencia artificial”, concluyó.

Elogios a pesar del disgusto

Cage elogió al director Andrés Muschietti y el trabajo realizado por el equipo de producción.

“Dedicaron mucho tiempo a construir el traje... y creo que es un director estupendo, es un gran tipo y un gran director, y me encantaron sus dos películas de It”

Siguió: “Lo que se suponía que tenía que hacer era, literalmente, estar en una dimensión alternativa, por así decirlo, y ser testigo de la destrucción del universo”.

“Kal-El era testigo del fin de un universo y, con el poco tiempo de que disponía, puedes imaginarte lo que eso significaba en términos de lo que podía transmitir. No tenía diálogos, así que tenía que transmitir la emoción con los ojos. Eso es lo que hice. Estuve en el plató unas tres horas”, concluyó el actor de Ghost Rider.