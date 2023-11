Marvel planea remplazar a Jonathan Majors tras arresto por violencia doméstica

En medio de problemas detrás de escena en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), los ejecutivos de Marvel Studios están considerando un cambio en sus planes para el futuro de la franquicia.

Según informes de Variety, el actor Jonathan Majors, quien interpreta a “Kang the Conqueror”, podría ser reemplazado.

Se mencionó que Jonathan: “insiste en que él es la víctima, pero el daño a su reputación y la posibilidad de que pierda el caso han obligado a Marvel a reconsiderar sus planes de centrar la siguiente fase de su pizarra interconectada de secuelas, spinoffs y series en torno al villano personaje de Majors, Kang el Conquistador”.

Sin embargo, la situación ha cambiado debido a estos problemas personales de Jonathan. En marzo, el actor fue arrestado por un caso de violencia doméstica, y el juicio está programado para este mes en Nueva York.

Esta situación ha llevado a los ejecutivos de Marvel a reconsiderar sus planes y buscar alternativas para el futuro del MCU.

Kang the Conqueror fue introducido en la temporada 1 de la serie “Loki” y se espera que sea un antagonista importante en la próxima película “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Además, su papel ha sido ampliado en la temporada 2 de “Loki”, que actualmente se transmite en Disney+.

Alternativas consideradas

Según el informe, durante una reunión en septiembre, el equipo creativo de Marvel discutió posibles planes de contingencia:

“En el retiro anual del estudio en Palm Springs en septiembre, se cree que el grupo de cerebros de Marvel discutió planes de respaldo, incluyendo “pivotar a otro adversario de cómic, como el Dr. Doom”.

Esta elección tendría sentido ya que Doctor Doom es un enemigo tradicional de los Cuatro Fantásticos, cuya película de reinicio está programada para ser lanzada en mayo de 2025.

Otra opción que se está considerando es la de re-castear el papel de Kang the Conqueror con otro actor. Marvel ya ha realizado cambios en el reparto en el pasado, como el reemplazo de Edward Norton por Mark Ruffalo como Hulk y la sustitución de Terrence Howard por Don Cheadle como James Rhodes.