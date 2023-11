Variada agenda de exposiciones en el Museo de Las Américas en noviembre

El Museo de Las Américas presenta en noviembre una agenda de actividades variadas que tienen como punto de partida las exposiciones temporales que se encuentran en sus salas: Tufiño Íntimo: cartas a Pablo, ¿Quién profanó la mansión Georgetti? de Eddie Ferraioli y Travesías/Crossings de Imna Arroyo Cora.

Las actividades iniciarán el sábado, 4 de noviembre, a la 1:00 p.m. con el taller de Eco-printing con la artista Imna Arroyo Cora en el que los participantes aprenderán los principios de la impresión con material orgánico sobre papel. El cupo para este taller es limitado y el mismo está incluido en el costo de admisión al Museo.

Durante la segunda semana de noviembre el Museo de Las Américas presentará la conferencia La armonía del -ntu y el drama de la esclavitud: Entender la deshumanización de los esclavizados desde la concepción bantu del ser-siendo con el invitado especial, Dr. Jean Bosco Kakozi Kashindi, profesor en el Centro de Estudios de Asia y África, de El Colegio de México, el martes 7 de noviembre a las 6:00 p.m. La entrada es libre de costo.

Mientras que el miércoles, 8 de noviembre, a las 6:00 p.m., se realizará un recorrido guiado de la exhibición ¿Quién profanó la mansión Georgetti?, que estará a cargo de la profesora y curadora, Teresa Tió, y de su hermana, la escritora Elsa Tió. Esta actividad es libre de costo.

A las 4:00 p.m., el sábado 11 de noviembre, se llevará a cabo un interesante recorrido que tendrá como escenario las calles del Viejo San Juan. Titulado Tufiño camina y vive el Viejo San Juan, este recorrido especializado a cargo del arquitecto Andy Rivera, está inspirado en la muestra Tufiño íntimo: cartas a Pablo, cuyo punto de partida será la Plaza de Armas. Este recorrido es libre de costo.

Durante el mes de noviembre, también, los asistentes disfrutarán de las exposiciones temporales: Tufiño Íntimo: cartas a Pablo, ¿Quién profanó la mansión Georgetti? de Eddie Ferraioli y Travesías/Crossings de Imna Arroyo Cora, así como la exhibición permanente Las Artes Populares en Las Américas.

El Museo de Las Américas opera en horario de miércoles a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., sábados y domingos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. El costo regular de entrada es de $6.00 para adultos y de $4.00 para estudiantes, Seniors (con ID) y niños.

La programación pública del Museo de Las Américas es posible en parte gracias al apoyo de la Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos para Impacto Comunitario, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y la National Endowment for the Humanities.

Travesías / Crossings ha sido posible gracias al auspicio de: Tiznando el País - Visualidades y Representaciones, Mellon Foundation, Fondo Flamboyán para las Artes, Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico, Alianza de Museos de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras, Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, National Association of Latino Arts and Culture, Connecticut, Department of Economic and Community Development, Office of the Arts, Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, Humanidades Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Para información adicional y reservaciones para grupos puede llamar al 787-724-5052, escribir a info.museolasamericaspr@gmail.com o visitar www.museolasamericas.org