Fallece actriz de telenovelas como “Carrusel” y “Alegrijes y rebujos”

Adriana Laffan, quien catapultó su carrera con producciones de televisión, como telenovelas y programas unitarios, perdió la vida este miércoles a los 63 años, así lo dieron a conocer en un comunicado.

La noticia del deceso de la actriz mexicana se hizo oficial a través de una publicación que compartió la Asociación Nacional de Actores, la cual evitó entrar en detalles para mantener la privacidad de los familiares de Laffan.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Adriana Laffan, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz. pic.twitter.com/V3inZsq30M — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 1, 2023

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Adriana Laffan, ya que no han brindado mayor información; sin embargo, colegas, familiares y seguidores han externado su tristeza por la perdida de una de las exponentes más importantes de la televisión, misma que destacó dentro de producciones de Televisa, como “Carrusel”, “Destilando amor”, entre otras.

Eugenio Derbez: “Los niños me han sorprendido en cada película que he hecho”

Por: Félix Caraballo Martínez / Metro Puerto Rico

“Me he enfocado últimamente en no solamente hacer reír a la gente, sino en hacerla pensar, sentir”. Con esta aseveración el actor y productor, Eugenio Derbez, valida su evolución como artista, cuya carrera comenzó como comediante y ha trascendido a protagonizar y producir proyectos que provoquen la discusión, como es el caso de Radical, su más reciente propuesta que estrena hoy en Puerto Rico.

La cinta presenta la historia verídica de un maestro de un pueblo rural costero de México, que transformó la vida de un grupo de estudiantes con un método didáctico poco convencional, rompiendo con paradigmas teóricos de la educación tradicional.

El histrión, que tuvo una participación destacada en la ganadora del Oscar como Mejor Película (2021), CODA, recientemente también estrenó en calidad de actor y productor la emotiva cinta Aristotle & Dante Discover The Secrets of The Universe. En entrevista con Metro —gracias a un permiso especial, para poder promover la cinta, otorgado por el SAG-AFTRA gremio de actores que todavía se encuentra en huelga— Derbez manifestó la emoción que le causa trabajar con talentosos niños, en este caso, sin preparación actoral alguna.