Louis Tomlinson llega al Coliseo de Puerto Rico

El cantante Louis Tomlinson anunció que regresa a Puerto Rico con su más reciente gira, “FAITH IN THE FUTURE “.

El artista británico se presentará en el Coliseo de Puerto Rico el próximo domingo, 5 de mayo de 2024 para presentar su último y exitoso álbum a los fans boricuas, junto a su repertorio de hits mundiales.

La venta de boletos comienza mañana, miércoles, a las 10:00 de la mañana, a través de Ticketera. Este concierto se realizará bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents.

La gira mundial " FAITH IN THE FUTURE " ya ha recorrido Europa y Estados Unidos, cautivando a las multitudes con actuaciones e imágenes impresionantes, una experiencia que los verdaderos fanáticos de Louis Tomlinson no pueden perderse.

FAITH IN THE FUTURE, es el segundo álbum de estudio del cantautor inglés, lanzado el 11 de noviembre de 2022 por BMG. Se logró un hito importante cuando el álbum debutó en el número uno en el Reino Unido, marcando la primera vez que Tomlinson alcanzó la cima de las listas del país como solista.

Louis Tomlinson, que lanzó su carrera en solitario con el álbum WALLS en enero de 2020, ya se ha convertido en una de las mayores sensaciones de la música pop contemporánea, superando el hito histórico de mil millones de reproducciones en Spotify.

En 2021, Louis fue incluido en el libro Guinness World Records por batir el récord del concierto transmitido en vivo más visto de un solista masculino.

Actualmente, como solista, Tomlinson mantiene una base de seguidores leales de más de 60 millones de seguidores en sus redes sociales y es reconocido como uno de los artistas más importantes de su generación.