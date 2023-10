Shakira sorprende a Carlos Vives con “La Bicicleta” pero sin mencionar a Piqué

La artista colombiana, Shakira, llegó al concierto del cantautor colombiano, Carlos Vives, en el Kaseya Center de Miami el pasado sábado. Él estaba en shock por ver a su amiga compartiendo el escenario con él.

“En nueve años no he hecho esto nunca”, expresó Shakira nerviosa y emocionada minutos antes de salir en el escenario.

Mientras Vives cantaba su tema “La bicicleta”, Shakira discretamente se incorporó en el concierto y comenzó a cantar y a bailar. El público estaba igual de emocionado e impactado que el cantante. No obstante, momentos antes de ese suceso indicó que no había ensayado.

“No he hecho nada, he estado trabajando toda la tarde, me he vestido y me he venido para el Kaseya Center”, compartió en el backstage en un video que publicó en sus redes sociales.

Por su parte, Vives comentó en el video “Shak. Me puedo retirar, ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero ¡QUE SORPRESA!❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”.

Cabe destacar que el tema menciona a Gerard Piqué, expareja de la cantante Shakira. Sin embargo, esta modificó la letra para no tener que mencionar a este.

Luego de este gran momento compartió al programa de Univisión “El Gordo y la Flaca” que estaba concentrado en el concierto y no se esperaba que Shakira entrará en medio de la canción.

“Fue muy emocionante, yo quería como cargarla, yo quería abrazarla, dar vueltas por el piso, volver a empezar a cantar la canción, creo que fue maravilloso que pasara aquí en Miami”, agregó Vives.

“Estoy rodeada de ratas”: Shakira brinda más detalles sobre su ruptura con Piqué

De nuevo, Shakira no se guarda nada y en la entrevista que dio para la revista Billboard habló con la mayor sinceridad y sin rodeos sobre lo que ha sido su vida en el último año. Desde que los medios publicaron su separación con Gerard Piqué y la misma se volvió una de las noticias más mediáticas de los últimos tiempos, poco es lo que ha dicho la barranquillera, pero en esta oportunidad no se guardó nada.

Shakira habló sobre su música, su familia, como se han adaptado sus hijos a Miami e incluso ella. También mencionó lo duro que ha sido el último año a nivel emocional y que aún sigue trabajando en ello, pero está dispuesta a seguir utilizando la música como canal de desahogo.

Por tortuoso que haya sido el proceso de plasmar esas emociones en música, el resultado es que la ahora madre soltera de dos hijos es una vez más una de las artistas más populares del mundo en cualquier idioma, con planes para 2024 de un nuevo álbum y una gira mundial, respectivamente. la primera desde El Dorado de 2017 y su correspondiente viaje de 2018.

La ironía de que el período más tumultuoso de su vida personal impulse un renacimiento a mitad de su carrera no pasa desapercibida para Shakira.

“Me siento como un gato con más de nueve vidas; Cuando pienso que no puedo mejorar, de repente tengo un segundo aliento”, dice. “He pasado por varias etapas: negación, ira, dolor, frustración, ira nuevamente, dolor nuevamente. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. Como, simplemente saca tu cabeza del agua. Y es una etapa de reflexión. Y una etapa de trabajo muy duro y cuando tengo tiempo con mis hijos, realmente lo paso con ellos”.

Confesó vivir rodeada “de ratas” durante su tiempo con Gerard Piqué

A preguntarle sobre el significado de las ratas en el videoclip de ‘Copa Vacía’ junto a Manuel Turizo, la artista confesó que la sirena la representa a ella, siendo secuestrada a un lugar donde no pertenece mientras estuvo con el ex futbolista.

“Pero al final ella regresa al mar porque es su destino, así como yo regresé a Miami. ( Risas .) Esta sirena primero fue secuestrada y luego, por amor, está al lado de este hombre, cautiva y en cierto modo encerrada. Sacrificar su propio bienestar y lo que para ella es natural por amor. Y luego termina tirada en la basura y rodeada de ratas”, agregó.

Además, añadió que “en el vídeo hay ratas reales a mi alrededor. Porque créanme, todavía estoy rodeado de ratas. Pero cada vez menos. Eso ha sido una gran parte de lo que he estado haciendo el año pasado: limpiar la casa, exterminar las ratas”.

Shakira afirma que no está en el grupo de “personas felices” en estos momentos, pero está trabajando en sí misma. También dijo que en cinco años no verá la ruptura como una bendición, porque es difícil ver algo positivo en destruir una familia “yo creía en el hasta que la muerte nos separe”.