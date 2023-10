Se reencuentra la banda Menudo durante el estreno del programa “En La Manaña”

Durante el inicio del nuevo programa matutino de TeleOnce, “En La Manaña”, la producción sorprendió a uno de los coanfitriones, Johnny Lozada, tras crear un reencuentro entre algunos de los exintegrantes de la legendaria agrupación de los años 80, Menudo.

“Tengo que decirte que recientemente han surgido muchas controversias con el grupo y ha sido algo que ha impactado al país y ha impactado las noticias y yo tengo de alguna manera lograr y llevar la información. Así que me toca cuestionarte”, dijo Sonia Valentín a Lozada, quien es otra de las coanfitrionas.

Acto seguido, se dirigieron al exterior del estudio donde llegaron los exintegrantes al ritmo del éxito musical, “Súbete a mi moto”, y por supuesto, a bordo de unas motoras.

“Ay, no puede ser... No puede ser, Ricardo Omar Meléndez y Miguel Cancel [...] Qué sorpresa tan grande. Jamás pensé que nosotros íbamos a estar aquí en mi primer programa”, reaccionó Lozada emocionado.

Posteriormente, Valentín invitó a los televidentes a escuchar y bailar junto a los exMenudo el sencillo del álbum “Quiero ser” de 1981.

“Eso es un ensayito para lo que vamos a tener el 11 de noviembre en el (Hotel) El Conquistador y el 4 de noviembre en Aguadilla”, dijeron Lozada, Meléndez y Cancel al culminar el baile.

Luego, cuando entraron nuevamente al estudio de grabación, se toparon con otra gran sorpresa. Estaba esperándolos Draco Rosa.

“Sonia, te la comiste comadre. Este ha sido uno de los momentos más divertidos para mi en televisión porque es la primera vez yo he tenido a tres personas que en realidad son parte de mi familia. Son gente que ha crecido conmigo, gente que en un momento dado me ha sustituido y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, tener una persona tan talentosa como lo es el maestro Robi Draco Rosa me haya sustituido”, aseveró Lozada.

“Tener a Miguel aquí al lado mío, que somos los dos hijos únicos y peleamos como si fuéramos hermanos. Y, por supuesto, tener a una personas que me ha acompañado durante casi toda mi carrera, Ricardo Omar Meléndez, que ha sido mi amigo, mi pana, mi abogado, de todo”, agregó.

Otros de los momentos icónicos del inicio de “En La Manaña” fue cuando Valentín y Lozada llegaron a bordo de un helicóptero. Además, contaron con la presencia de otras estrellas boricuas como Iris Chacón y Tito Trinidad.

El programa televisivo- que transmite de lunea a viernes de 5:00 a.m. a 10:00 a.m.- está encabezado por Maricarmen Ortiz y Manuel Crespo. Asimismo, entre los coanfitriones se encuentran Lozada, Valentín, Pepe Calderón y Catherine Paola Castro.