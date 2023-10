Reparten literatura cristiana en concierto de Villano Antillano

La artista y exponente del género urbano, Villano Antillano, se presentó en la noche de ayer, domingo, en un concierto titulado “Babilonia” en el Coca Cola Music Hall tras ser pospuesto el sábado por las intensas lluvias que afectaron varias zonas del área metropolitana durante el pasado viernes.

Desde que la intérprete anunció el espectáculo, generó múltiples controversias, en especial, con un grupo de cristianos y conservadores. Sin embargo, la más reciente suscitó un debate en las redes sociales.

Según informaron varios internautas y fanáticos de la rapera, miembros de la “Iglesia Jesucristo vive y reina”, dirigida por los pastores Iván y Delmarie Figueroa, repartieron una literatura cristina a las afueras del venue titulada “AVISO, TÚ ESTÁS EN GRAN PELIGRO”.

En el texto, hacen un llamado al público presente a que “no se dejen engañar, ni presionar” para entrar al show porque a “Dios no le agrada lo que va a pasar allí... Pues se exaltan a las tinieblas”.

“¿Qué amistad tienen la luz con las tinieblas? NINGUNA [...] Tu sabes que Jesucristo te ama. Y no es solo de palabra porque él murió en la cruz para salvarte y por eso te ha enviado esta nota con un mensaje de ADVERTENCIA”, se puede leer en el volante.

Asimismo, le comunicaron a los asistentes que no importa si “cayeron en el abismo” ya que a veces eso es “necesario” para lograr conocer “el amor de Dios” hacia ellos.

“Hoy mismo puedes morir a ti mismo y sepultar tu pasado para resucitar con Jesucristo a una nueva vida llena de esperanza y de plenitud”, agregaron, seguido de una pequeña oración donde “aceptan a Dios como su salvador”.

“PERO SI NO QUIERES AL SEÑOR, ALLÁ TÚ”, sentencia el escrito.

Las reacciones en las diversas plataformas sociales no se hicieron esperar. Por un lado, están los que defienden las acciones de los cristianos porque tienen libertad de expresión y responden a “un llamado a rescatar las almas perdidas”. Mientras, otros denunciaron que se trataba de un “acto de persecución”, “fanatismo religioso” y hasta incitaron a hacer un “drag show” frente a la iglesia.

Mira aquí una de las publicaciones del volante:

Villano Antillano hace llamado a la organización política de la comunidad trans en Puerto Rico contra Proyecto Dignidad

Durante el concierto, Villano Antillano realizó varios discursos y uno de ellos hizo un llamado a la comunidad LGBTQIA+ y a las personas trans de la isla a organizarse políticamente para combatir los ideales de partidos que han tenido agendas en contra de estos.

La exponente urbana se refirió específicamente a Proyecto Dignidad (PD), aunque no los mencionó directamente. La artista pidió a los allí presentes que comiencen a organizarse y estén atentos al proceso eleccionario del próximo año.

“Tenemos que organizarnos, estas próximas elecciones van a ser un papelón. Y ese partido que yo no voy a nombrar, está muy bien organizado con sus loqueras y todo pero están muy bien organizados. Gente, hay que meterles caña se acabó el pan de piquito”, expresó la rapera.

Del mismo modo, pidió atención a quienes se hacen llamar “aliados” de la comunidad LGBTTQIA+ pero callan en momentos que se ataca a sus miembros.

“Ojo con los aliados...mucho apoyo, mucha cosa y mucho nombre pero, silencio. Eso es complicidad. Mantenerse neutral es estar del lado del opresor, yo no tengo aliados que no me demuestren y gracias a Dios tengo muchos aliados en esta industria que me han dado la mano y han botado la bola conmigo, pero son muy poco. Todo lo que logrado, lo he logrado con mis mariconas”, añadió.

Por otro lado, la artista también indicó que ha recibido amenazas de muerte debido al odio fomentado por un “partido político”.

“Bueno mi gente, ahora sí que yo me voy a ‘jayar’. Ustedes saben que yo llevo más de un mes de un escrutinio y una persecución política inimaginable y yo quiero que quede algo claro. Yo he recibido amenazas de muerte, yo he recibido literalmente confrontaciones, yo he recibido inboxes [mensajes digitales] que no les quiero ni mencionar, amedrentaciones. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando un partido político se atreve a fomentar el odio de la manera en que lo están haciendo le dan ideas a la gente loca”, manifestó la creadora de Sustancia X luego de finalizar la última canción de la noche.

“A mí me parece una locura que representantes del gobierno tengan la osadía de perseguir a ciudadanos. Máxime, representantes políticas que encubren el abuso de curas religiosos que violan a la niñez. ¿Es o no es?”, comentó la bayamonesa de 28 años mientras los espectadores vitoreaban y aplaudían.

A principios de octubre, cuando Villana anunció su espectáculo, enfrentó críticas de la senadora de PD, Joanne Rodríguez Veve, por denominar su presentación como “una noche llena de magia, lujuria y mucha satería”.

La legisladora exigió al recinto musical a tomar las medidas correspondientes para prohibir la entrada de menores. La administración, entonces, comunicó su política de acceso de menores de edad que establece que cualquier menor de 16 años debe estar acompañado de un adulto.