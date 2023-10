Preparan largometraje animado de los “Looney Tunes” para cines

Los icónicos personajes de los “Looney Tunes” están listos para volver a la pantalla grande en un nuevo largometraje animado titulado: “The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie”.

A pesar de su éxito en programas de televisión, proyectos de video doméstico y diversas formas de mercadotecnia, los “Looney Tunes” han encontrado dificultades para triunfar en la taquilla de las salas de cine en la era moderna, sin embargo, esto no ha disuadido a Warner Bros de intentarlo una vez más.

“The Day The Earth Blew Up” fue concebida originalmente como una producción exclusiva para la plataforma de “streaming” HBO Max, no obstante, recientemente se ha confirmado que la película dará el salto a los cines, marcando un hito importante para los “Looney Tunes”.

¿De qué tratará?

“The Day The Earth Blew Up” se describe como una comedia de amigos centrada en los adorados personajes de “Daffy Duck” y “Porky Pig”. Juntos, estos dos personajes emblemáticos deberán unir fuerzas para salvar al planeta de una amenaza que pone en peligro a la Tierra.

Aunque no se ha anunciado la fecha de lanzamiento, Warner Bros ha asegurado un socio de distribución en GFM Animation, lo que garantiza que la película se estrenará en cines de todo el mundo.

Esta estrategia demuestra la confianza del estudio en el poder de los “Looney Tunes” como una marca global y su capacidad para atraer a audiencias de diferentes culturas y países.

El filme cuenta con el talentoso equipo liderado por Pete Browngardt, quienes previamente trabajaron en la exitosa serie “Looney Tunes Cartoons” para HBO Max.

Durante su lanzamiento en 2020, la serie recibió elogios por su enfoque en el estilo clásico y caótico de los Looney Tunes, retomando la esencia que ha cautivado a generaciones de espectadores.

Ahora, Browngardt y su equipo tienen la tarea de llevar esa esencia a la pantalla grande en un largometraje animado que promete mantener el encanto de los personajes.