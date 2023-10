Muere Matthew Perry de ‘Friends’

Conforme a la información preliminar de la Policía, el actor Matthew Perry fue encontrado en una casa en el área de Los Ángeles donde aparentemente se ahogó.

Según informó TMZ, el actor fue encontrado en un jacuzzi de la casa. No obstante, se informó que no se encontraron drogas en el lugar, ni ningún acto sospechoso involucrado.

Perry, es mejor conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia Friends que duró 10 temporadas y tuvo 234 episodios entre los años de 1994 a 2004. La comedia sigue las aventuras, los fracasos en el trabajo, el amor y la vida de seis amigos que viven en Manhattan durante los noventa.

Friends ha sido una serie exitosa mundialmente, que ha mantenido su popularidad por décadas, y así la de sus personajes.

Si bien Friends fue su mayor reclamo a la fama, Perry protagonizó o fue estrella invitada en muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge”, “Scrubs”, “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Go On”, y entre otros.

También, actuó en una gran cantidad de películas memorables, en su mayoría comedia, como ‘Fools Rush In’, ‘The Whole Nine Yards’, ‘Three to Tango’, ‘The Kid’, ‘17 Again’, y ‘Getting In’.

Sin embargo, en los últimos años Perry había estado fuera de escena, sin haber actuado desde una miniserie de televisión en el 2017.

A pesar de que su personaje de Chandler Bing era optimista y divertido, Perry sufrió mucho detrás de la escena, en específico, por su adicción a las drogas y al alcohol. Estuvo adicto al Vicodin durante años, incluso mientras estaba en ‘Friends’, y había estado entrando y saliendo de rehabilitación.

Matthew habló sobre este doloroso capítulo de su vida en un libro que publicó el año pasado, donde detalló las luchas que tuvo, incluyendo su evidente pérdida y aumento de peso durante el programa.

Además de su consumo de sustancias, Matthew también lidiaba con problemas de salud, algunos de los cuales fueron graves y requerieron hospitalización. Por ejemplo, uno de los incidentes se debió a una perforación gastrointestinal, que lo obligó a someterse a una cirugía de emergencia, pero afortunadamente se recuperó.