Alexandra Fuentes se disfraza de David Bernier para Halloween

La actriz, comediante y productora, Alexandra Fuentes Rivera compartió mediante su red social de Instagram un video donde mostró estar disfrazada de su esposo David Bernier.

La productora explicó que el disfraz fue su atuendo para una fiesta de disfraces en la casa de un vecino. El disfraz consistió de un uniforme quirúrgico, unas gafas rojas, una peluca de color rojo, y una barba del mismo color, simulando las características físicas de Bernier y su profesión como dentista.

“Nosotros tenemos fiesta en casa de los vecinos, y el plan era, o es, vestirte como tu pareja, así que yo estoy vestida como David, con mis gafitas rojas, y el look de dentista”, explicó Fuentes Rivera.

Asimismo, Bernier se disfrazó de la actriz usando un disfraz que imitaba la ropa que Fuentes Rivera utilizó para participar de la cuadragésima quinta edición del Maratón de Chicago 2023.

“David me delegó a mí buscar el look para parecerse a mí, pero él está rabioso porque no quiere que se le vea la cara”, dijo la productura en el video mediante risas.

El disfraz del dentista consistió de una camisilla azul, un pantalón corto rojo, unas medias negras, unas tenis, y una gorra con la bandera de Puerto Rico.

Cabe destacar que tanto Fuentes Rivera como Bernier recorrieron juntos la ruta de 26.2 millas al comienzo de este mes.

El Bank of America Chicago Marathon es uno de los grandes maratones que se celebra en Estados Unidos. El récord mundial es del keniata Kelvin Kiptum, quien hoy hizo historia al sellar su actuación en Chicago en un tiempo de 2:00.35.

El pasado año, Alexandra completó con éxito su primer maratón en Nueva York. La misma hizo un tiempo de 4 horas con 18:20, finalizando así uno de los llamados “Major Marathons”. También, se ha destacado por participar de otros eventos deportivos como la carrera del Puente Teodoro Moscoso.