Peso Pluma y Eslabón Armado interpretarán “Ella baila sola” en los “Latin Grammy”

Tras la polémica que surgió por los derechos de “Ella Baila Sola”, Peso Pluma y Eslabón Armado unirán fuerzas, pues presentarán la canción en “Latin Grammy”.

Aquí te compartimos cómo puedes seguir la transmisión en vivo, pues se trata de uno de los momentos más esperados por el público.

Así puedes ver la presentación de Peso Pluma y Eslabón Armado en los “Latin Grammy”

Se confirmó que los artistas se reunirán como parte de las presentaciones musicales en la entrega de premios.

El evento se celebrará el próximo jueves 16 de noviembre, desde el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) ubicado en Sevilla, Andalucía, España.

La transmisión estará disponible desde Telemundo, y por medio de las redes sociales.

La historia de la canción “Ella Baila Sola”

El sencillo fue lanzado por Eslabón Armado, liderado por el cantante y compositor Pedro Tovar, quien invitó a la “Doble P” a participar.

Así como se convirtió en una colaboración, aunque originalmente fue escrita por Tovar, quien tiene los créditos principales, la estrella de Corridos Tumbados sólo prestó su voz.

Con el paso del tiempo, el sencillo se popularizó tanto que muchos piensan que únicamente es interpretado por tapatío.

Luego de que Peso Pluma se presentara en el “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, el sitio “TMZ” dio a conocer que el cantante tendría que pagar derechos a Eslabón Armado, por interpretar el sencillo “Ella Baila Sola”, al no haberle dado su crédito a Pedro Tovar, como compositor de la canción.+

Algo que llamó la atención es que el creador hizo una transmisión en vivo, en la que se veía visiblemente molesto porque él no fue requerido en el programa de televisión.

“Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música, ¿y no merecer crédito por tu rola? Básicamente es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía, me vale madres”, expresó.

Ahora, el cantante de Corridos Tumbados aclaró que pudo hablar sobre la situación su colega, y que todo ya está bien.