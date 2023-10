Dolly Parton revela que duerme maquillada todas las noches desde los años 80

La megaestrella del country Dolly Parton ha revelado que ha dormido maquillada todas las noches desde la década de los 80. En su más reciente libro, Behind the Seams: My Life in Rhinestones, que salió a la venta el pasado 17 de octubre, la cantante de 77 años habló sobre su característico estilo y dio a conocer la razón por la que usa maquillaje incluso hasta durmiendo.

En un extracto del libro obtenido por Insider, Parton escribe que lleva durmiendo maquillada desde los años 80 para estar preparada para salir de casa en caso de emergencia. “Cuando llegué a Los Ángeles en los 80, empecé a dormir maquillada, en parte por los terremotos”, escribió. “Pensé: ‘¡No saldría a la calle sin maquillaje por si hubiera cámaras ahí fuera! Necesito estar lista para salir’”.

Aseguró que se limpia la cara al menos una vez a la semana, sin embargo

Parton también reconoció que, aunque duerme maquillada, se asegura de limpiarse bien la cara por la mañana. Pero una vez que ha terminado de lavarse la cara, se maquilla de nuevo antes de empezar el día:

“No importa cuándo te limpies la cara, siempre que lo hagas una vez al día”, escribió. “Después de despertarme, hago todos los pequeños rituales de belleza, y luego empiezo a maquillarme de nuevo y salgo y me veo bien todo el día”.

La cantante de ‘9 to 5′ señaló que sigue su rutina de maquillaje tanto cuando está en Los Ángeles por trabajo y xomo cuando está en casa con su marido desde hace 50 años, Carl Dean. “Hago lo mismo en mi casa, en Tennessee. No quiero irme a la cama con Carl con una cara de bruja”, agregó.

Esta no es la primera vez que Parton revela que duerme con la cara maquillada. Durante una entrevista con la revista WSJ en 2021, reiteró su hábito de dormir maquillada por si tiene que salir de casa en caso de desastre natural.

“Hago todo mi ritual de belleza y me limpio la cara por la mañana porque en general intento dormir con la cara maquillada”, explicó. “Porque nunca se sabe si va a haber un terremoto, un tornado o una tormenta y quién sabe si tendría que salir a la madrugada”.

En declaraciones a People a principios de este mes, la cantante de ‘Jolene’ se burló de su amor por los productos cosméticos, ya que dijo en broma que los fans sólo la verían con sin maquillaje si estuviera muerta.

“Sólo me verían sin maquillaje si estuviera tumbada en una camilla”, bromeó, antes de ofrecer una respuesta sincera sobre la única ocasión que se la podría llegar a ver sin maquillaje. “No, hablando en serio, si mi marido estuviera enfermo o hubiera una emergencia, por supuesto que saldría de casa sin maquillaje”.