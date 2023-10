Adamari López vuelve a la televisión

A seis meses de la salida de la presentadora y actriz boricua, Adamari López, de la cadena Telemundo, durante la mañana del viernes, se confirmó su regreso a la pantalla chica.

El mexicano Alan Tacher confirmó la dicha noticia en el programa “Despierta América” (Univision). “Adamari López regresa a su casa TelevisaUnivision. Inicia grabaciones de un nuevo proyecto”, indicó.

Por su parte, Karla Martínez declaró que: “La actriz y presentadora firmó un acuerdo que iniciará próximamente grabaciones para un nuevo proyecto que se transmitirá en México y Estados Unidos”.

Hace unos días, Adamari sostuvo que: “Yo no estoy cerrada para trabajar en ninguna cadena, siempre que me hagan una oferta que me haga seguir creciendo profesionalmente obvio voy a estar en la mejor disposición; algo que me rete, que me lleve a hacer cosas nuevas”.

“Pienso que todavía estoy joven, pienso que todavía tengo mucho que dar, pienso que todavía tengo mucho que aprender y tengo muchos compañeros [con los] que todavía no he compartido o trabajado con ellos y por qué no, puedo volver a Telemundo, puedo volver a Televisa, puedo trabajar en Univision, puedo trabajar en cualquier sitio que me ofrezca una nueva oportunidad para seguir creciendo y estando en contacto con el público”, agregó.

Adamari estuvo por 10 años al frente del programa “Hoy Día” (Telemundo).

