“La gente no sabe lo que hay”: Pamela Noa e Ivonne Orsini se vacilan su video viral

Hace unas semanas las animadoras Pamela Noa e Ivonne Orsini fueron captadas por las cámaras de televisión en un momento jocoso donde estas pensaban que se encontraban fuera del aire.

Pamela Noa compartió el video donde se le puede observar junto a Orsini en el set del programa Hoy Día Puerto Rico (Telemundo) mientras esta última le da palmadas en su cuerpo por algún comentario que le habría hecho la locutora. El jocoso momento fue captado al aire a pesar de que las animadoras pensaban que no estaban siendo grabadas.

“@ivonneorsini metiéndome las manos pensando que estaba fuera del aire… pero, la justicia divina hizo q la poncharan y saliera al aire 😂😂😂😂😂 noten mi cara de claro sufrimiento #HoyDiaPR @telemundopr”, escribió Noa en sus redes sociales.

En los comentarios, Orsini se defendió e indicó que: “Aunque toda la evidencia visual apunta en mi contra, NO ES LO QUE PARECE. @pamelanoa se hace la #vistima Fin de comunicado (por el momento….)”.

Posteriormente, Orsini explicó que le estaba dando palmadas a Noa por un comentario que realizó Noa.

Mientras que la locutora y animadora explicó que “cada vez que algo nos da mucha risa nos damos golpes”.

En un video para Metro Puerto Rico, Pamela Noa e Ivonne Orsini también explicaron el momento tras ser notificadas que la nota sobre el suceso fue de las más vistas por los lectores del portal.

“Agradecemos que la gente esté bien pendiente a la violencia, que no fue violencia”, expesó Orsini en son de broma. Mientras que Noa dijo: “Yo estoy agradecida de que la gente vea su verdadero yo, porque la gente se engaña, no que Miss Mundo, la gente no sabe lo que hay”.

Ambas animadoras trabajan juntas en el programa Hoy Día Puerto Rico de Telemundo junto a Jacky Fontánez. Además, las tres son parte de diversos programas de la cadena de emisoras radiales Spanish Broadcasting System (SBS).