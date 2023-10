Kris Jenner confiesa por qué le fue infiel a Robert Kardashian

Kris Jenner reveló en el episodio de hoy, jueves, en de “Keeping Up With the Kardashians”, la razón que la llevo a cometer una infidelidad contra su primer esposo, el fenecido Robert Kardashian, quien es padre de sus hijos Rob, Kim, Kourtney y Khloé.

Fue precisamente en una conversación con Khloé que la matriarca del clan Kardashian atribuyó la traición- ocurrida en 1990- a la mentalidad que tenía a los 20 años.

“Creo que ser muy joven y tonto es algo que influye porque realmente no entiendes las consecuencias de tus acciones”, sentenció Kris, quien catalogó el acto como el “mayor error de su vida”.

La pareja, que mantuvo una relación de 12 años, se divorció en 1991 a causa de la infidelidad con un futbolista llamado, Todd Waterman.

Sobre por qué tomó esa decisión, la empresaria reconoció que 33 años después todavía no está segura de tener una respuesta concreta.

“No lo sé, porque era un gran marido y un gran padre. Y creo que caí en una situación en la que pensé que el césped era más verde en otro lugar y cometí un gran error”, expresó la socialite.

Kris además señaló que a pesar de todo, ella y Robert permanecieron unidos hasta su muerte en 2003 por cáncer de esófago.

“Hablamos por teléfono todo el día, nos ayudamos mutuamente en todo momento”, confesó.

“No estoy orgullosa de cómo me comporté durante ese tiempo, pero ¿sabes qué? Todo sucede por una razón. Realmente, vivo mi vida pensando que Dios tiene un plan. Y sin que todo eso ocurriera, nunca habrían existido Kendall y Kylie”, agregó.

Kendall y Kylie son producto de la relación de su segundo matrimonio con Bruce Jenner, con quien se casó el mismo año que se divorció porque “se enamoró de inmediato”, como ha manifestado en múltiples ocasiones. Después de casi 25 años juntos, rompieron su matrimonio luego de que Bruce decidiera hacer una transición de género y ser conocida como Caitlyn Jenner.