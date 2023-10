Estas series serán canceladas si sigue la huelga de actores

La huelga del sindicato de actores (SAG-AFTRA) no ha terminado y ya le ha costado millones a las grandes productoras de Hollywood.

Tras ya haber pasado el día número 100, los grandes estudios de la industria ahora habrían sugerido cancelar series y películas si la huelga se mantiene.

De acuerdo con información de Variety, la Alianza de Productores de Cine y Televisión habría sugerido cancelar series y películas si es que la huelga sigue adelante.

Algunos miembros interpretaron esto como una amenaza

“Los directores ejecutivos sugirieron que ciertos programas de televisión tendrían que cancelarse si la huelga se prolongaba mucho más. Algunos del lado sindical lo interpretaron como una amenaza, aunque desde el lado de los estudios se consideró que establecía las realidades básicas del cronograma de producción de la transmisión. El sindicato ha argumentado que los actores no pueden ganarse la vida de manera sostenible en el ecosistema del streaming y que se requiere una transformación radical de la estructura de compensación”, informó el nuevo reporte.

Desde julio, SAG-AFTRA, abreviatura de Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, ha estado en huelga para negociar nuevos acuerdos laborales con los empleadores, productores y estudios en busca de establecer condiciones de trabajo justas, salarios adecuados y beneficios para los actores y profesionales de la industria. En particular, algunos de los puntos más tratados en esta nueva huelga han sido mejor remuneración de los servicios de streaming y regulación para el uso de la Inteligencia Artificial.

Expertos en el tema han asegurado que una huelga de actores puede tener varios beneficios significativos para los artistas intérpretes y para la industria del entretenimiento en general, al ser una herramienta efectiva para mejorar las condiciones laborales y económicas de los actores.

Sin embargo, las huelgas también tienen naturaleza de ser disruptivas y costosas, por lo que los actores generalmente las utilizan como último recurso cuando las negociaciones tradicionales han fracasado, con la esperanza de alcanzar un equilibrio justo entre sus demandas y las necesidades de la industria.

Cabe resaltar que esta semana se han retomado las negociaciones entre ambas partes, luego de que hace unos días los grandes estudios se retiraran de las charlas al considerar que el gremio actoral estaba haciendo tácticas deshonestas y que sus demandas eran exageradas.