Disney ofrece detalles de la temporada navideña 2023

El Lugar Más Mágico del Mundo se encuentra preparándose para celebrar la época más esperada del año, la Navidad.

Los visitantes podrán festejar la temporada navideña de 2023 en The Walt Disney Company a partir del 11 de noviembre donde disfrutarán desde un nuevo evento nocturno llamado Disney Jollywood Nights, hasta las típicas tradiciones navideñas que destacan el lugar donde los sueños se hacen realidad.

“Disney Jollywood Nights” en Disney’s Hollywood Studios

El Disney Jollywood Nights es nuevo espectáculo en la noche, para el cual se requiere un boleto de entrada por separado. Se trata de una elegante celebración al estilo de Hollywood que estará marcado con un espíritu festivo. Se llevará a cabo en noches selectas del 11 de noviembre al 20 de diciembre en Disney’s Hollywood Studios.

Entretenimiento extravagante

Dos nuevos y fascinantes shows sumergirán a los visitantes en la alegría de las festividades en Disney’s Hollywood Studios.

Disney Holidays in Hollywood es un presentación llena de una variedad de estrellas en la gran tradición de los especiales navideños más queridos de Tinseltown. La Rana René, Miss Piggy, Tiana, Bella, Mickey Mouse y Minnie Mouse son algunos de los personajes invitados. Además, habrá muchas sorpresas preparadas, incluida una nueva canción original de la princesa, Tiana.

Los asistentes a la fiesta no querrán perderse el evento, What’s This? TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS Sing-Along”, donde Jack Skellington liderará una exploración sutil de “TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS. Los visitantes podrán cantar las canciones más queridas de la icónica película mientras descubren una magia peculiar en lugares inesperados.

Asimismo, los visitantes de Disney Jollywood Nights gozarán de sus atracciones favoritas con tiempos de espera más cortos durante este evento con capacidad limitada. También, habrá una fila virtual para Star Wars: Rise of the Resistance.

Otras sorpresas navideñas...

Se esperan más sorpresas navideñas con apariciones especiales de personajes clásicos de Disney Channel, como Powerline Max, Chip ‘n Dale: Rescue Rangers, y Phineas y Ferb. Los visitantes podrán tomarse una perfecta foto navideña con estos íconos de décadas pasadas. El precio de la entrada incluye las descargas digitales gratuitas de las fotos de Disney PhotoPass tomadas durante el evento.

En Welcome to Disney Jollywood Nights un DJ tocará el más alegre de los mash ups, con un mix de clásicos suaves y ritmos modernos.

Nueva “Fits for the Fete”

Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos lucirán nuevos atuendos, inspirados en las paletas de los años 30′s, 40′s y 50′s, exclusivamente para esta deslumbrante celebración e invitarán a los visitantes a hacer lo mismo y tomarse fotos con ellos.

Todas las noches de la temporada, Disney’s Hollywood Studios presentará nuevamente Sunset Seasons Greetings. Cada anochecer, The Twilight Zone Tower of Terror se transformará mágicamente en una variedad de escenas navideñas mientras cae nieve a lo largo de Sunset Boulevard.

“Frozen Holiday Surprise” de Frozen en Magic Kingdom Park

En Magic Kingdom Park, el nuevo Frozen Holiday Surprise reúne a Olaf y a más de 100 de sus hermanitos Snowgie, que intentarán decorar de forma festiva el Castillo de Cenicienta. Con Anna y Kristoff a su lado, la Reina Elsa agrega toques finales brillantes, transformando el castillo en un resplandeciente y cristalizado palacio, que permanecerá durante todas las noches.

Frozen Holiday Surprise debutará el 7 de noviembre y se realizará todas las noches durante la temporada navideña.

Las familias y los niños de todas las edades también podrán disfrutar de Mickey’s Very Merry Christmas Party. En su edición número 40, este evento que se puede apreciar con un boleto especial, presenta un desfile, fuegos artificiales, galletas y dulces durante 25 noches selectas del 9 de noviembre al 22 de diciembre.

EPCOT International Festival of the Holidays

Para disfrutar de unas fiestas con sabor internacional, el EPCOT International Festival of the Holidays, contará con narradores famosos que recitarán cada noche la historia de Navidad y presentarán tradiciones dedicadas a países de todo el mundo.

Mientras, el equipo culinario del festival compartirá 15 cocinas navideñas internacionales que celebrarán la diversidad de las tradiciones de la Navidad. De igual forma, el equipo culinario ha horneado históricamente más de 250,000 galletas en solo cinco semanas para el icónico evento Holiday Cookie Stroll.

Este año traerá varias “novedades” al festival, incluída el Luminous the Sympony of Us, un nuevo espectáculo de fuegos artificiales y láser que se estrenará el 5 de diciembre de 2023. Y ya que EPCOT es el hogar de la celebración del aniversario número 100 de The Walt Disney Company, los visitantes encontrarán una hermosa decoración navideña en la entrada del parque que conmemora la celebración Disney100.

EPCOT International Festival of the Holidays comenzará el 24 de noviembre.

Pan de jengibre en los hoteles Disney Resort

A menudo, los visitantes contemplan fascinados las gigantescas decoraciones de pan de jengibre que aparecen cada temporada navideña en los hoteles de los complejos Disney. Los equipos culinarios pasan hasta siete meses planificando y construyendo las exhibiciones. Por ejemplo, el equipo culinario del Disney’s Grand Floridian Resort & Spa comienza a mezclar la aromática masa desde mayo, dejándola reposar durante dos meses antes de hornearla. Las formas individuales, desde tejas hasta galletas de Mickey, se hornean y decoran a lo largo de todo el verano y luego se almacenan para la “construcción” en noviembre. La casa en sí tarda tres días en construirse.

Este año, los visitantes podrán disfrutar una vez más de las impresionantes obras de arte culinario, incluyendo una nueva exhibición, en seis ubicaciones de Walt Disney World Resort:

● Disney’s Animal Kingdom Lodge

● Disney’s Beach Club Resort

● Disney’s BoardWalk Resort

● Disney’s Contemporary Resort

● Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

● Disney’s Yacht Club Resort (con una nueva exhibición)

Fiestas alrededor del “Mundo”

A partir del 10 de noviembre en Disney Springs, aquellos que busquen diversión navideña deberán reservar con tiempo para visitar a Santa Claus en Once Upon a Toy y disfrutar del Christmas Tree Walk de Disney Springs. Se expondrán diecinueve árboles temáticos de Disney en los cuatro “vecindarios” que componen Disney Springs. En la noche, podrá disfrutar de la nevada en Town Center.

En Disney’s Animal Kingdom, además de conocer a los personajes favoritos de Disney y al mismísimo Santa Claus, los visitantes podrán interactuar todos los días en Discovery Island, con una alegre colección de marionetas de animales de tamaño real esculpidas por artesanos. El icónico Árbol de la Vida del parque también cobrará vida cada noche con una colorida representación de cuentos invernales acompañados de una conocida banda sonora.