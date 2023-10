Vico C canta junto Atención Atención

Anoche el Dr. Phillips Center de Orlando, Florida se abarrotó de niños que junto a miembros de su familia disfrutaron de una experiencia interactiva llena de música y diversión.

Luego de 4 años sin presentarse en Florida, Atención Atención y todos sus personajes se reencontraron con los pequeños y los no tan pequeños en un espectáculo que duró más de dos horas. El concierto incluyó las canciones icónicas de este proyecto que tiene 27 Premios Emmy, a saber: “Había un Sapo”, “Bam Bim Bum”, “El Lagartijo”, “Ukulele”, “El Lagartijo” y muchos más. También disfrutaron del estreno de temas que componen el reciente álbum de Atención Atención titulado: “A la 1, a las 2, a las 3″.

Entre los asistentes se encontraba El Filosófo del Rap, Vico C, quien no vaciló en subir al escenario y cantar la canción de “El Sapo” con quienes han servido de aprendizaje en la educación de sus hijos y ahora de sus nietos. “Yo quiero que El Sapo entienda que esta canción de El Sapo no es la única canción clásica para los niños, en Puerto Rico especialmente. Así que, voy a cantar una cosa que dice así. Maestro, viene”, procedió a cantar su tema icónico “Viernes 13″. El público coreó y ovacionó a la leyenda puertorriqueña del Rap.

“En Puerto Rico nos sorprendió Víctor Manuelle, y aquí en Orlando, Vico C. Estas experiencias solo demuestran el respeto mutuo de tantos colegas en la música. Para nosotros añaden un valor inacalculable porque son íconos para los padres de esos niños. Más que agradecidos con estas estrellas boricuas”, expresa Víctor Rivera, presidente y director creativo de Atención Atención.

Atención Atención se prepara para añadir más fechas a su gira junto a las compañías Live Nation y Sparkof Entertainment Group (a cargo de su manejo y producción). Para más detalles, pueden seguirlo en las redes sociales @atencionatencion y/o visitar el portal www.atencionatencion.com.

Mira la actuación de Vico C junto a Atención Atención aquí: