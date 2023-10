Swift supera a Scorsese en taquilla, pero ‘Killers of the Flower Moon’ abre con fuerza

En una película casi tan improbable como “Barbie” y “Oppenheimer”, Martin Scorsese se enfrentó a Taylor Swift en los cines durante el fin de semana. Y aunque la taquilla perteneció por segunda vez a “Taylor Swift: The Eras Tour”, “Killers of the Flower Moon” de Scorsese tuvo un buen comienzo en la primera gran apuesta teatral de Apple Studios.

Después de un fin de semana de estreno récord de 92,8 millones de dólares, “Taylor Swift: The Eras Tour” recaudó un estimado de 31 millones de dólares durante el fin de semana en 3.855 ubicaciones, según AMC Theatres. En un acuerdo poco convencional, la cadena de cines distribuirá la película del concierto de Swift y la proyectará sólo de jueves a domingo.

La mayoría de los Swifties se apresuraron a ver la película el fin de semana de estreno, cuando un gran porcentaje de las ventas fueron impulsadas por la venta anticipada de entradas. Las ventas cayeron un pronunciado 67 % en su segundo fin de semana, lo que podría significar que “The Eras Tour” fue predominantemente un fenómeno del fin de semana de apertura.

Pero “The Eras Tour” ha demostrado ser un evento cinematográfico como ningún otro. En cuestión de días, se convirtió en la película de concierto más taquillera de la historia de América del Norte, sin tener en cuenta la inflación. Rápidamente acumuló 129,8 millones de dólares a nivel nacional.

Había más en juego en “Killers of the Flower Moon”, un drama criminal histórico sobre una serie de asesinatos contra la nación Osage a principios de la década de 1920. La película, cuya realización costó al menos 200 millones de dólares, es la producción más grande hasta ahora de Apple Studios. El transmisor se asoció con Paramount Pictures para estrenar la adaptación de Scorsese del bestseller de David Grann en 3.628 salas, con planes de transmitirla más tarde en una fecha aún no anunciada en Apple TV+.

“Killers of the Flower Moon” debutó con 23 millones de dólares, lo que supone el tercer mejor estreno para Scorsese, de 80 años, después de “Shutter Island” (41 millones de dólares en 2010) y “The Departed” (26,9 millones de dólares en 2006). Aunque la última obra de Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro, tendrá un camino difícil para alcanzar la rentabilidad, es un lanzamiento exitoso para un drama adulto de 206 minutos de duración, un tipo de película que, aparte de “Oppenheimer “, ha tenido grandes dificultades en la taquilla en los últimos años.

Y “Killers of the Flower Moon”, con excelentes críticas, un CinemaScore de “A-” del público y el respaldo de una sólida campaña para los Oscar, debería seguir funcionando bien a largo plazo. Agregó 21 millones de dólares en el extranjero.

“Killer of the Flower Moon” también marca el mejor debut de gran estreno para una película de una empresa de streaming. Si bien Netflix (que respaldó el último largometraje narrativo de Scorsese, “El irlandés”, en 2019) ha trazado un enfoque mayoritariamente limitado para el estreno en cines, Apple y Amazon, que el año pasado cerró la compra de MGM, han seguido estrategias teatrales más expansivas.

A principios de este año, Apple dijo que planea gastar mil millones de dólares al año haciendo películas que se estrenarán en cines antes de llegar a su servicio de streaming. Apple también está detrás de la próxima “Napoleon” de Ridley Scott, con Joaquin Phoenix, que Sony Pictures distribuirá el 22 de noviembre, y se ha asociado con Universal para “Argylle” de Matthew Vaughn, que se estrenará el 2 de febrero.

Inicialmente, Paramount había firmado para producir y distribuir “Killers of the Flower Moon”, pero pasó al acuerdo con Apple cuando aumentaron los costos del proyecto, filmado durante la pandemia.

“Si la ‘flexibilidad’ es el nuevo mantra del negocio cinematográfico, entonces esto es un éxito significativo: establece una opción viable para las empresas”, dijo David A. Gross, que dirige la firma consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research, sobre la Lanzamiento de “Asesinos de la Luna de las Flores”.

Por muy diferentes que sean “Taylor Swift: The Eras Tour” y “Killers of the Flower Moon”, se parecen en sus tiempos de ejecución extendidos. Una función doble de las dos películas más importantes del fin de semana te habría llevado seis horas y 14 minutos, sin contar los anuncios y los avances.

“Killers of the Flower Moon” también atrajo a más cinéfilos jóvenes de lo que cabría esperar. Paramount dijo que el 44 % de los compradores de entradas tenían menos de 30 años.

“Exorcist: The Believer”, la secuela de terror dirigida por David Gordon Green, quedó en un distante tercer lugar con 6,7 millones de dólares en su tercer fin de semana de estreno. La película de Universal, Blumhouse, ha recaudado 54,2 millones de dólares a nivel nacional.

“PAW Patrol: The Mighty Movie” ocupó el cuarto lugar con 4,3 millones de dólares en su cuarto fin de semana. El quinto lugar fue para la reedición de “Pesadilla antes de Navidad” de Tim Burton, que recaudó 4,1 millones de dólares 30 años después de su estreno en los cines.

Venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

1. “Taylor Swift: The Eras Tour,” $31 millones.

2. “Killers of the Flower Moon,” $23 milliones.

3. “The Exorcist: Believer,” $5.6 milliones.

4. “Paw Patrol: The Mighty Movie,” $4.5 milliones.

5. “The Nightmare Before Christmas,” $4.1 milliones.

6. “Saw X,” $3.6 milliones.

7. “The Creator,” $2.6 milliones.