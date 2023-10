Rocky The Kid celebra su mención en Saturday Night Live

El locutor y actor boricua Roque Gallart, más conocido como Rocky The Kid, celebró su mención durante la actuación del artista urbano, Bad Bunny, el cual cantó una de las nuevas canciones de su reciente álbum en el programa Saturday Night Live durante la noche del sábado.

Se trata del sencillo principal de su último álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, “MONACO”, inspirada en la Fórmula Uno (F1, por sus siglas en inglés), la clase más alta de carreras vehiculares internacionales.

La letra de la canción ha generado controversia debido a su mención a Rocky The Kid, donde se escucha: “Esto es lo que tú querías, yo soy fino esto es trap de galería, tú eres un charro Rocky The Kid una porquería yo un campeón Rocky Marciano, Rocky Balboa”. Esta referencia no pasó desapercibida y se convirtió en tema de conversación durante las últimas semanas.

Sin embargo, en una de sus publicaciones más recientes de Instagram, Rocky detalló que sigue “cosechando éxito sin mover un dedo” junto al hashtag de Saturday Night Live y el pedazo de la actuación de Bad Bunny cantando su nombre.

“Muchos están mordios por que solo los mencionan cuando les cantan happy birthday”, continuó.

“Yo soy el influencer más importante de Puerto Rico”

Hace una semana, el locutor se expresó a través de una historia publicada en la red social Instagram a sus seguidores que no está molesto con que el artista se haya referido a él como una “porquería”, al contrario asegura que esto lo “rankea” y comprueba que es una de las figuras más influyentes de la isla sin trabajar en medios como YouTube o la televisión.

“Que Bad Bunny te mencione en una canción, eso no es para estar mordío [...], es que eres bruto, tú no sabes de mercadeo, no sabes de nada. ¿Tienes un pana que comentó que estoy mordío? ¿No escuchaste el programa de radio de ayer celebrando? Eso es ironía mamabi..., ironía tienen que aprender, por eso es que hay mucha gente bruta en este país y no entienden nada. Eso es un rankeo cabr....¿Qué acaba de decir Bad Bunny? Que yo soy el infliuencer más importante de Puerto Rico. Sin YouTube, sin televisión, con la radio nada más impacto comentario”, expresó el locutor.

Asimismo, durante su programa radial aseguró que el exponente urbano le tiró debido a que contrario a otras figuras como Chente Ydrach y Jorge Pabón “Molusco”, no aplaude todo lo que hace el artista.

“Yo creo que Benito debería ser agradecido porque todos los que te dicen estás brutal, eres el duro, quieren algo de ti. Yo como no busco nada de ti, no busco nada de Bad Bunny debería ser justo [...] Yo hablo lo real y va a ser la percepción real que tiene mucha gente, pero no voy a lambonear como Chente que lo viajan y Chente se lo mama todo el tiempo a Bad Bunny y Molusco, se lo maman a Bad Bunny todo el tiempo. En el caso mío, ellos no me dan nada a mi porque no lo busco y no lo necesito”, expresó Rocky The Kid en la mañana del viernes antipasado en El Despelote de La Nueva 94.

Del mismo modo, el locutor aseguró que no tiene una riña personal contra el artista y que solo ha dado su opinión en ocasiones favorables para Bad Bunny y en otras con críticas al trabajo del boricua.

“Yo no tengo nada personal con Bad Bunny, lo que pasa es que yo me di cuenta a nivel de podcasts, radio y televisión, la gente estaba dejando de ser real con los comentarios [...] yo me di cuenta que la gente estaba hablando cosas a favor de Bad Bunny para lograr una entrevista, para que Bad Bunny vaya al show, para tener a Bad Bunny en el concierto de la emisora, todo era a favor, un lamboneo, estaba todo el mundo lamboneándole a Bad Bunny”, explicó Rocky The Kid.