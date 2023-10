Modelo de OnlyFans acusa a Twitch de recriminación por negar solicitud

La modelo de OnlyFans conocida como PeachJars acusó a la plataforma de streaming Twitch de recriminación al negar su solicitud de asociación debido a su cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

La plataforma ha implementado cambios en sus requisitos para obtener el estatus de socio. Anteriormente, la cantidad de suscriptores era el único criterio determinante, pero ahora se toman en cuenta los puntos obtenidos a través de suscripciones por niveles.

Además, aquellos que tienen cuentas en OF enfrentan dificultades para obtener esta asociación. Esto se debe a que la plataforma tiene una política de prohibir a los usuarios que cruzan las plataformas de contenido para adultos, lo que ha llevado a muchos a creer que esto está afectando las solicitudes de asociación de los streamers con cuentas en OnlyFans.

Aquí es donde, PeachJars, una streamer con más de 120,000 seguidores en Twitch, expresó su frustración en su cuenta de Twitter/X alternativa.

‘’No me puedo creer que la gente me diga que me asociaría en Twitch si no hiciera Onlyfans como si no tuvieran ya la alineación de vengadores de P**nHub todos asociados con un reparto 70/30′', escribió la creadora de contenido.

Mientras Twitch exige que el contenido de los streamers cumpla con sus pautas de comunidad, algunos argumentan que la plataforma ya está permitiendo transmisiones controvertidas, como las famosas “Hot Tub streams”, lo que plantea dudas sobre la coherencia en la aplicación.

Hasta el momento, Twitch no ha respondido oficialmente a las acusaciones de PeachJars y otros streamers con cuentas en OnlyFans. La polémica destaca el debate en curso sobre la libertad de expresión y los criterios de asociación en las plataformas de streaming.

Reacciones en redes sociales