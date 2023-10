Bad Bunny entre los artistas más escuchados de Spotify

Bad Bunny está entre los artistas más escuchados del mundo, ocupando la segunda posición en la lista de la plataforma de transmisión de música Spotify, luego del canadiense Drake.

Drake, quien cabe destacar es el artista con más reproducciones en la plataforma actualmente, ocupa el primer lugar en la lista con 66.7 billones de reproducciones. El canadiense tiene ocho discos a su nombre, y tras el lanzamiento de ‘For All the Dogs’, extendió aún más sus números obteniendo así el primer puesto.

No obstante, Bad Bunny no está muy lejos del primer lugar, con 60.7 billones de reproducciones. En 2022, Benito obtuvo más de 18.500 millones de reproducciones en Spotify, asegurando su lugar como el artista principal al nivel mundial de Spotify por tercer año consecutivo. Esto también convirtió al exponente de música urbana en el único artista en lograr tal hit para la plataforma de streaming. Además, su sencillo “Tití Me Preguntó” logró más de mil millones de reproducciones, convirtiéndose en su duodécimo tema en hacer el corte del Club de los Billones.

De igual manera, con el estreno de su nuevo álbum ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, el cantante puertorriqueño ya está alcanzando récords. Spotify anunció el pasado viernes 13 de octubre que el álbum es el más reproducido en un solo día en el año hasta el momento.

Por otra parte, seguidos de Bad Bunny, en tercer lugar se encuentra Taylor Swift con 60.5 billones de reproducciones, The Weeknd con 48.8 billones, y Ed Sheeran con 45 billones, Ariana Grande con 38.5 billones, Justin Bieber con 38.5 billones, Eminem con 37.8 billones, BTS con 35.7 billones, y Post Malone con 35.6 billones.

Spotify se encuentra entre las plataformas de transmisión de música más grandes del mundo, por lo que ser coronado como uno de los artistas con más reproducciones en la misma no es un logro pequeño.