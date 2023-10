Los inesperados mensajes de la esposa Daddy Yankee en medio de supuesta ruptura

Luego de los fuertes rumores que se desataron en las redes sociales sobre la alegada ruptura del artista urbano Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, esta colgó varias historias en su cuenta de Instagram apoyando al boricua con su reciente proyecto.

Se trata de la serie “Neon”, la cual estrenó recientemente en el servicio streaming Netflix y es producida por el exponente urbano. La misma cuenta la historia de “un artista de reguetón y sus mejores amigos que llegan a Miami con una misión: ayudarse a perseguir sus sueños de estrellato”.

La serie está protagonizada por: Tyler Dean Flores,Emma Ferreira y Jordan Mendoza.

Mireddys reposteó varias publicaciones donde apareces fotos de la serie.

Desde hace varios días se comenta en las redes sociales que Daddy Yankee y Mireddys se dejaron de seguir en sus cuentas sociales y que posiblemente terminaron su relación de 28 años juntos.

La pareja procreó a sus dos hijos; Jeremy y Jesaaelys.

Esposa de Daddy Yankee publica mensajes en medio de supuesta ruptura amorosa

Historia de la esposa de Daddy Yankee en Instagram. Historia de la esposa de Daddy Yankee en Instagram. (Redes sociales.)

El inquietante mensaje de la hija de Daddy Yankee tras rumores ruptura de sus padres

La hija del artista urbano Daddy Yankee, Jesaaelys Ayala, llamó la atención de sus seguidores en Instagram luego de publicar un mensaje en sus historias de la dicha red social.

Luego de fuertes rumores ante la alegada separación del boricua y su pareja Mireddys González, Jesaaelys escribió: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”.

La joven, quien se mudó reciente a Puerto Rico desde Orlando, Florida, suele compartir fotos y mensajes positivos de sus padres y su familia.

Jesaaelys se caracteriza por publicar mensajes de maquillaje y moda en sus cuentas sociales.

Daddy Yankee y su esposa ya no se siguen en las redes: ¿Qué está pasando?

A pesar de que son una de las parejas más fuertes en la industria de la música urbana, Raymond Ayala mejor conocido como Daddy Yankee y su esposa Mireddys González no se están siguiendo en las redes sociales, algo que ha despertado rumores en medios de comunicación dedicados al mundo del entretenimiento.

La versión digital de People en Español, reportó que la pareja ya no se está siguiendo mutuamente en la red social Instagram. Del mismo modo, indicaron que González ha colocado varios mensajes en las redes sociales que parecen ser indirectas sobre alguna situación que esté ocurriendo en la actualidad.

“No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas”, lee uno de los mensajes que People reporta publicó la esposa del “Big Boss”.

Sin embargo, una de las publicaciones de González en sus historias de Instagram fue sobre los Cangrejeros de Santurce el béisbol invernal en Puerto Rico, equipo que pertenece a Daddy Yankee, por lo que muchos podrían pensar que no está ocurriendo nada negativo entre ambos.