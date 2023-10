Retan a Lin Manuel Miranda a componer una curiosa canción

El actor y compositor puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda, escribió una canción en español sobre vello púbico para la serie “Big Mouth” de la plataforma Netflix llamada “Esperando Pelitos”.

En una entrevista exclusiva de Billboard, indicaron que el showrunner, Nick Kroll, le preguntó personalmente a Miranda si estaría interesado en escribir una canción sobre el tema e inmediatamente se le ocurrió el título.

Miranda sintió que la canción casi se escribía sola, con letras como “Reviso debajo del pene y solo encuentro mis pelotas”.

En un video de la próxima temporada de la caricatura, un adolescente puertorriqueño en pre-pubertad llamado Miguelito fantasea con que le crezca vello en esa zona para poder lucir más masculino y adulto, como sus parientes. Luego, los hilos imaginados de su área púbica se unen como coristas.

Robin De Jesús, quien protagonizó en el filme Tick Tick Boom! de Miranda, y el arista puertorriqueño PJ Sin Suela son los vocalistas principales de “Esperando Pelitos”. Sin Suela también apareció en “Almost Like Praying”, el sencillo benéfico del dramaturgo del musical In the Heights para ayudar cuando pasó el huracán María en Puerto Rico.

La séptima temporada de “Big Mouth”, protagonizada por Kroll, John Mulaney, Maya Rudolph y Fred Armisen marca el regreso de la obscena serie sobre la mayoría de edad. Los personajes no solo se preparan para graduarse de la escuela secundaria, sino que Megan Thee Stallion será la estrella invitada como la nueva “monstruosa hormonal”.