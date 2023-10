Netflix presenta su nueva serie NEON filmada en Puerto Rico

En días recientes Netflix presentó en Puerto Rico ante casa llena los primeros dos episodios de la nueva serie Neon, que ya está disponible desde hoy en la plataforma.

El primer evento de este tipo en Puerto Rico para el gigante del streaming, auspiciado por este medio y el Puerto Rico Film Festival, se llevó a cabo en los cines de Caribbean Cinemas de Plaza Las Americas, donde se dio cita un concurrido grupo entre los que figuraban influencers, artistas del patio y representantes de la industria fílmica en la isla, muchos de ellos parte del equipo que trabajó tras cámara en la serie que fue filmada en su totalidad en nuestro suelo. La serie de ocho episodios, en la cual participa Daddy Yankee como productor ejecutivo y como actor en importantes secuencias, relata la historia de Santi (Tyler Dean Flores) un aspirante a reguetonero que se muda junto a sus amigos, de un pueblo pequeño en Florida a la ciudad de Miami, con el objetivo de forjar un nombre en la competitiva industria musical y convertirse en la nueva estrella del género.

Previo a la proyección, el director del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José Sánchez Acosta, se expresó sobre la asignación de $74 millones de dólares destinados a financiar 29 propuestas fílmicas de cineastas del patio y la importancia que esto representa para el fortalecimiento de la industria local. Una vez finalizada la proyección que resultó ser del agrado de los presentes, el gerente general de Metro Puerto Rico y comentarista de cine, Félix Caraballo, condujo un breve conversatorio con Mailara Santana (Diseñadora de Producción) y Yasiri Castro (Diseñadora de Vestuario), quienes compartieron sus experiencias trabajando en la producción, en la cual participan varios exponentes del género como Jowell, Jhay Cortez, Lyanno, Jon Z y Villano Antillano, entre otros.

Santana, quien además de exponer su arte en importantes producciones locales, también formó parte del equipo de producción local de las megaproducciones, Blue Beetle y Fast Five, destacó los retos de transformar las hermosas locaciones boricuas en Miami, donde se desarrolla la historia. Por su parte Castro, experimentada profesional con factura en filmes como Picando Alante, The Rum Diaries, Our Brand Is Crisis, habló sobre el esfuerzo colaborativo con un comprometido equipo de técnicos locales, además de cómo su primera experiencia en la escena fílmica boricua, fue precisamente con Daddy Yankee, con quien trabajo en su película, Talento de Barrio, el video musical del tema “Despacito” junto a Luis Fonsi y ahora vuelve a juntarse con la estrella en esta entretenida serie, que explora la industria musical urbana, a través de los ojos de un joven soñador.