Muere el actor que dio vida al cuñado de Rocky

El mundo del entretenimiento cinematográfico quedó conmocionado tras conocerse el fallecimiento del actor Burt Young, personaje clave que se ganó el corazón de millones de fanáticos al interpretar a irreverente Paulie Pennino, cuñado del mítico boxeador, Rocky Balboa.

A pesar de que los medios difundieron la información en las últimas horas, su hija Anne Morea, le confirmó al periódico The New York Times, que la muerte del intérprete de 83 años se generó el pasado 8 de octubre. Hasta los momentos todavía no se sabe con exactitud las causas del fallecimiento.

Burt Young

Gerald Tommaso DeLouise (nombre real del actor), fue sin duda uno de los personajes más notorio en la exitosísima saga hollywoodense de Rocky, el cual se destacó por ser una de las pocas personas que participaron en cada una de las seis entregas, desde 1976 hasta el 2006.

El personaje de Paulie le permitió a Burt Young ser nominado en los premios Oscar en la categoría al Mejor Actor de Reparto en la edición de 1976, honores que finalmente se llevó el estadounidense Jason Robards, por su papel en la película basada en el famoso escándalo del Watergate, “Todos los hombres del presidente”.

Además de actor, Young se destacó por su un ex marino de los Estados Unidos entre los años 1957 y 1959. Además fue boxeador profesional, ganando 32 de 34 peleas en el amateurismo y como profesional dejando un importante récord de 17 victorias y ninguna derrota. También se destacó por ser un talentoso pintor.

Burt Young trabajó en más de 160 proyectos, tanto en el ámbito cinematográficos como televisivos. Aunque no cabe duda que su rol en Rocky fue lo más destacable en su larga y frutífera carrera actoral, también trabajo en importantes producciones como Chinatown, El jugador y Érase una vez en América.