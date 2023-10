La hija del artista urbano Daddy Yankee, Jesaaelys Ayala, llamó la atención de sus seguidores en Instagram luego de publicar un mensaje en sus historias de la dicha red social.

Luego de fuertes rumores ante la alegada separación del boricua y su pareja Mireddys González, Jesaaelys escribió: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”.

La joven, quien se mudó reciente a Puerto Rico desde Orlando, Florida, suele compartir fotos y mensajes positivos de sus padres y su familia.

Jesaaelys se caracteriza por publicar mensajes de maquillaje y moda en sus cuentas sociales.

El inquietante mensaje de la hija de Daddy Yankee tras rumores ruptura de sus padres

Daddy Yankee y su esposa ya no se siguen en las redes: ¿Qué está pasando?

A pesar de que son una de las parejas más fuertes en la industria de la música urbana, Raymond Ayala mejor conocido como Daddy Yankee y su esposa Mireddys González no se están siguiendo en las redes sociales, algo que ha despertado rumores en medios de comunicación dedicados al mundo del entretenimiento.

La versión digital de People en Español, reportó que la pareja ya no se está siguiendo mutuamente en la red social Instagram. Del mismo modo, indicaron que González ha colocado varios mensajes en las redes sociales que parecen ser indirectas sobre alguna situación que esté ocurriendo en la actualidad.

“No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas”, lee uno de los mensajes que People reporta publicó la esposa del “Big Boss”.

Sin embargo, una de las publicaciones de González en sus historias de Instagram fue sobre los Cangrejeros de Santurce el béisbol invernal en Puerto Rico, equipo que pertenece a Daddy Yankee, por lo que muchos podrían pensar que no está ocurriendo nada negativo entre ambos.

El medio también indicó que intentó contactar al equipo de trabajo de Daddy Yankee, sin embargo, no recibieron contestación. Por muchos años, González ha sido parte del equipo de Daddy Yankee.

Este año, la pareja cumplió 28 años de casados. A través de redes sociales, la pareja compartió un video celebrando sus 28 “home runs”, mientras disfrutaban del Clásico Mundial de Béisbol que se llevó a cabo en el mes de marzo.

El exponente urbano se estará presentando a finales de este año en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Se trata de cuatro funciones que van del 30 de noviembre al 3 de diciembre para celebrar la despedida oficial del exponente urbano de los escenarios.

El pasado año, Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro, por lo que “La Meta” representa la despedida oficial del boricua.

“Puerto Rico, ahora si estamos preparados para hacer la despedida de mi trayectoria musical como se merece. Esto será mi mayor logro, estar con mi pueblo y con todos los que visitarán mi bella Isla para mi retiro”, dijo Yankee en un video publicado en Instagram.