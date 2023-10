Orquesta Sinfónica de Puerto Rico presenta lo mejor de los musicales de Andrew Lloyd Webber

El concierto Pops 2 de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), titulado Andrew Lloyd Webber: Un Espectáculo Musical, se llevará a cabo este sábado, 21 de octubre, a las 7:00pm en la Sala Sinfónica Pablo Casals, del Centro de Bellas Artes en Santurce (CBA). Bajo la tutela del director asociado, Rafael Enrique Irizarry, la OSPR nos llevará a través del maravilloso universo musical de uno de los compositores más aclamados de Broadway.

“Nuestra orquesta se enorgullece en presentar un programa antológico de su música, aprobado por los representantes artísticos de Lord Andrew. Logramos el estreno puertorriqueño de unas suites orquestales sobre las melodías escuchadas en Jesus Christ Superstar y Evita, obras que desde hace décadas son clásicos indiscutibles del teatro musical. La suite sobre Evita, es un magistral trabajo sinfónico en que la imaginación melódica sin par de Lord Andrew es agrandada por la orquesta. Este es un concierto que por partes iguales educa, inspira y edifica, acervo que reafirma a Nuestra Sinfónica, transcurridos 65 años de su establecimiento, como la institución artística primada de Puerto Rico”, expresó el maestro Irizarry.

Este concierto incluirá una muestra de las obras mas célebres de los icónicos musicales de Andrew Lloyd Webber. El repertorio incluye las suites sinfónicas de Evita y Jesus Christ Superstar. Además, el concierto presentará una adaptación del prólogo de The Phantom of the Opera en forma de suite, donde se capturarán los misterios y las atmósferas cautivadoras de este famoso musical. Asimismo, se interpretarán seis selecciones del mismo musical, sumergiendo al público en la magia y el romanticismo de la historia de amor que se desarrolla en el majestuoso Paris Opera House. En la segunda parte del concierto, se unirán a la orquesta la soprano Camila Otero y el tenor Christian García Roque para interpretar selecciones tomadas de otros trabajos por Lord Andrew, entre ellos, The Phantom of the Opera, certificada como la composición musical más escuchada en el mundo.

Andrew Lloyd Webber ha creado algunas de las composiciones de música de Broadway más reconocibles de todos los tiempos. A través de su larga y exitosa carrera, ha sido reconocido con una gran cantidad de premios, incluidos ocho premios Tony, cuatro premios Grammy, un Oscar, un Emmy, entre otros. Previo a la pandemia de Covid, Lloyd Webber tuvo sus espectáculos por 48 años continuos en el West End de Londres y durante 41 años corridos en Broadway en Nueva York.

Los boletos para “Andrew Lloyd Webber: Un Espectáculo Musical” están disponible en Ticketera y la boletería del CBA. Para mantenerse informado sobre este y otros conciertos puede entrar a la página oficial o a las redes sociales de la OSPR.