Marko vuelve a Puerto Rico con su espectáculo “El poder de un chisme”

El comediante e influencer venezolano Marko regresará a Puerto Rico para presentarse con su show “El poder de un chisme”, el sábado, 27 de enero, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Los boletos ya están disponibles en la plataforma Ticketera. Marko hizo el anuncio a través de un original video colgado en sus diferentes redes sociales, en el que artistas y personalidades boricuas parecen darle la “bendición” para que se presente por primera vez en el mencionado escenario. Los famosos que le acompañan en el video son los reguetoneros Alexis y Fido, el influencer Chente Ydrach, el locutor Jorge Pabón “Molusco” y el cantante Luis Fonsi.

En el espectáculo “stand-up”, el también actor y cantante lleva a su público a reírse de la vida por medio de situaciones comunes y cotidianas, al compartir anécdotas desde sus roles de hijo, esposo, padre, y amigo, en las que el chisme siempre ha tenido cierta influencia.

De esta forma, Marko muestra cómo el chisme a pesar de ser divertido también afecta las relaciones y decisiones en la vida diaria.

El artista actuó el año pasado en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en tres funciones llenas a capacidad, y ahora vuelve tras una exitosa gira por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. En esta ocasión, se presentará en el “Choliseo”, en una producción de Molusco LLC.

“Me siento feliz de que la vida me dé la oportunidad de presentarme en un lugar tan importante para el mundo, donde los artistas a los que más admiración les tengo hacen presencia con su show. Me encanta el amor que Puerto Rico les da a los artistas, y me las voy a jugar para ver si llego a ser parte de ese amor cuando me presente en el Choli”, expresó en caraqueño.

Marko adelantó que tiene a dos importantes cantantes puertorriqueños confirmados para participar en su espectáculo, sin embargo, prefiere reservarse los nombres, por el momento. “El poder de un chisme” está pautado para comenzar a las 8:00 p.m.

Para más información sobre el espectáculo acceda a Markoenweb.com y Molusco.com

Marko, cuyo nombre de pila es Marco Pérez, nació en Caracas, Venezuela, el 4 de abril de 1987. Es un multifacético influencer, comediante, actor y cantante. Su habilidad para entrelazar el humor con astucia y creatividad, sumado a su maestría en la creación y difusión de contenido en las redes sociales atrajo la atención de la industria y el público desde la década de 2010.

Sin embargo, comenzó a forjar su camino en las artes a temprana edad, en proyectos para televisión como “La calle de los sueños” (1999), “Más que amor, frenesí” (2001) y “Felina” (2001). Estos primeros papeles, aunque modestos, sentaron las bases de su futura carrera.

En el año 2020, Marko incursionó en el mundo cinematográfico con su primera película, “Martes bendecida”, una obra que rápidamente se ganó el reconocimiento y cariño del público, obteniendo más de un millón de vistas en la plataforma YouTube. También, ha participado en innumerables obras teatrales, que han cautivado al público.