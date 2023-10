Jueza deniega solicitud de habeas corpus de defensa de Tekashi

La jueza Argelia García rechazó hoy, martes, la solicitud de habeas corpus presentada por la defensa del rapero, Tekashi 6ix9ine, alegando que su arresto había sido ilegal tras ser acusado de golpear junto a otros individuos a varios productores de música urbana en un estudio musical en La Vega, República Dominicana, durante la madrugada del viernes.

El pasado domingo, se arrestó al cantante de nacionalidad mexicana y puertorriqueña en el Hotel Balcones del Atlántico del municipio de Sánchez, Samaná, según informó la Policía Nacional dominicana.

Aparentemente, la orden de allanamiento fue realizada a nombre de una fiscal adscrita a la provincia de La Vega, no obstante, quienes ejecutaron la orden fueron fiscales ajenos a la demarcación.

“Jenny M. Nuñez Marmolejos, que es una procuradora fiscal de la provincia de La Vega y quien ejecuta esa orden de allanamiento, fiscales ajenos a esta demarcación, por vía de consecuencia hay un acto de irregularidad”, expresó el abogado de Tekashi, Waldo Paulino.

Además, Paulino comentó que el apresamiento de Daniel Hernández- nombre de pila del cantante- se realizó con los nombres mal escritos.

“La manera en que practicaron el arresto, que había sido dictado en su contra, entra en contradicciones con el mandato constitucional del debido proceso”, añadió.

Según explicó el letrado, la jueza declaró el recurso “válido en cuanto a la forma y no en cuanto al fondo”, determinando que las peticiones de libertad deben hacerse a la jueza de las garantías, que es Adaias Sánchez, quien conocerá el próximo viernes, 20 de octubre la medida de coerción a las 11 de la mañana.

Cuando se presenta un recurso extraordinario de habeas corpus, se solicita que se investigue cuando una persona está privada ilegalmente de su libertad.

Se alega que 6ix9ine junto a un grupo de hombres, entraron al estudio musical y golpearon al equipo de producción del artista Diamond ‘La Mafia’ luego de un ataque de celos con su pareja, Yailin la más viral.

En una entrevista con Alofoke Radio Show, Diamond ´La Mafia´ contó que el cantante de rap le hizo creer a Yailin que se encontraba en Miami cuando en realidad estaba en el país. Luego de que la artista dominicana salió del estudio de grabación, Tekashi llegó al lugar y cometió los actos por los que se le acusa.

“Él me llamó con los videos y me dijo ´mira lo que le hice a la gente tuya´ [...] Lo hizo flow las gangas en Brooklyn, que si yo tengo problemas contigo voy a sonar a quien es de tu coro”, narró el también productor musical a Alofoke.

Los afectados del ataque fueron los productores Cristian Anthony Rojas y Nelson Alfonso Hilario García. El ministerio público informó que Hilario García presentó “golpes contusos en la cara y la cabeza mientras que otras dos personas que le acompañaron que también habrían sido agredidas, tienen incapacidad médica de 20 y 21 días”.

Por su parte, Diamond ‘La Mafia’ insinuó en la interviú que 6ix9ine agrede físicamente a Yailin. En respuesta a ello, la artista acudió a sus redes sociales y publicó que está “enfocada, trabajando para mi hija, mi mamá y mis fans. No estoy separada ni estoy siendo abusada. Solo quiero trabajar en paz”, prosiguió negando cualquier tipo de maltrato o violencia física hacia ella.

“Estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo”, aseveró en otra parte del texto.

Reacciona por segunda ocasión Yailin la más viral a las alegaciones de maltrato por parte de Tekashi

En un video difundido por las redes sociales, la cantante dominicana Yailin la más viral reaccionó por segunda y “última” ocasión a las alegaciones de que Tekashi la maltrata física y emocionalmente.

“Bueno, mi gente, yo quiero hacer un comunicado de lo que está aconteciendo ahora mismo. Quiero aclararles que no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, yo estoy bien y nada, las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto”, expresó Yailin.

“Quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no son, como siempre. Yo no soy de estar aclarando cosas a nadie y es la última vez que hablo del tema”, agregó la intérprete.

Finalmente enfatizó que “a mí nadie me ha golpeado, nadie me ha hecho nada y lo que viene es algo de música, vamos a seguir trabajando porque esto no es nada, vamos a salir de esto”.