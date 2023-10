Francis, Danilo y Alejandro prometen risas en su nuevo junte para la TV

Un nuevo programa de comedia puertorriqueña llegará a la televisión a través de TeleOnce que lanzará el “El Comité de la Risa” este mes de octubre donde se presentarán los comediantes puertorriqueños, Danilo Beuchamp, Francis Rosas y Alejandro Gil.

“El Comité de la Risa” se transmitirá cada mes con una duración de una hora para discutir los retos que viven los boricuas y tratar de superarlos a través de la comedia. El programa será una serie de tres especiales que serán el 23 de octubre, 13 de noviembre y el 11 de diciembre todos a las 8:00pm.

Alejandro Gil expresó que “ya era hora que nos uniéramos, ya llevamos cinco o seis años sin estar juntos en la televisión desde que Danilo se fue de WAPA, después yo me fui, Francis se fue. Estamos muy entusiasmados, hemos hecho proyectos de teatro juntos, jangueamos y vacilamos por ahí, que la química no se ha perdido, pero llevamos tiempo soñando con esta oportunidad y gracias a Dios al fin se nos dio, algo que pensamos que iba a ser imposible por muchos años, pero caímos todos en un mismo sitio nuevamente”.

Las comedias que estarán realizando incluyen: Pablo Escoba, MalaPily FA CHON CHOW (abrirá una nueva Boutique y una tienda de disfraces), La Barra con los borrachitos y Cascarita, El Restaurante de Estebán y Mongui y Pescuezo.

Sin embargo, no descartan la posibilidad de integrar otros personajes para realizar parodias políticas. Antes Danilo Beauchamp interpretaba a los ex-gobernadores Ricardo Roselló y Alejandro García Padilla.

“Vamos a estar agarrando lo que está pasando en el país, Danilo hace una presentaciones muy buenas, que probablemente utilicemos eso para otros especiales”, indicó Francis Rosas.

Tanto Beauchamp como Rosas están en programas televisivos de TeleOnce, pero Gil lleva años sin estar en pantalla a lo que sostuvo que “yo había tomado una decisión hace un tiempito atrás de que si regresaba a la televisión tenía que ser una vez a la semana o una vez al mes, no un proyecto diario por eso es que no estoy en televisión porque las oportunidades que hay son todos los días y no tengo break de trabajar todos los días en televisión”.

Artistas invitados hasta el momento

Shalimar Rivera

Sonia Pacheco

Joseph Fonseca

Oscarito

Mariana Quiles

Finito

Deddie Romero

Jaime Espinal

Michell López

Chicken Star (de los Gallos de La Bóveda)

Alexandra Pomales

Rosas destacó que esperan tener aún más invitados en los próximos programas.