“Thunder y Lightning” agradecen a Bad Bunny por utilizar su nombre en canción con Eladio Carrión

La estrella de la lucha libre puertorriqueña Reynaldo Rodríguez, mejor conocido como “Lightning”- de “Thunder y Lightning”- acudió hoy, domingo, a sus redes sociales para agradecerle a Bad Bunny que utilizara el nombre del duó como título de su más reciente colaboración con el trapero boricua, Eladio Carrión.

“Estamos Sorprendidos, Emocionados y Super Honrados, que Bad Bunny/Eladio Carrión, hayan decidido utilizar nuestros nombres como inspiración para el titulo de su canción, Thunder y Lightning. El simple hecho de haber pensado en nuestros personajes en la Lucha Libre Puertorriqueña y hacer una comparación con ellos, es algo verdaderamente alagador y nos llena de orgullo”, escribió Rodríguez.

El sencillo forma parte del nuevo disco del trapero boricua “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” que estrenó el pasado jueves, 12 de octubre en un “listening party” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Según explicó el deportista, la pareja de luchadores jamás imaginó que su nombre sería utilizado para un single y expresó que se sienten “privilegiados de ser reconocidos de esta manera en su música y de ser parte de algo tan especial e impactante”.

“Les agradecemos sinceramente por este gesto y por brindarnos la oportunidad de ser parte de su Proyecto. Es un honor que nunca olvidaremos [...] Estamos seguros de que esta canción será tan memorable y exitosa como el Legado de “La Artilleria Pesada” Thunder y Lightning”, agregó.

“Thunder, Lightning, enmascara´o te dejamo´ en parking. El VIP tiene modelos, parece un casting...”, es parte de la letra del tema que ya cuenta con más de 3.1 millones de reproducciones en YouTube.

Tanto Rodríguez (Lightning) como Alex Cruz (Thunder) son oriundos de Bayamón y, actualmente, trabajan para el World Wrestling Council (WWC). La llamada “Artilleria Pesada” se unieron desde el inicio de sus carreras en los años 2000 bajo la WWC, aunque en algún momento la abandonaron para unirse a la International Wrestling Association (IWA). Asimismo, fueron conocidos como “Los Enmascarados” durante un tiempo.

Reacciona J Balvin a mención de Bad Bunny en “Thunder y Lightning”

En la canción, el Conejo Malo también hace una mención del exponente urbano colombiano, J Balvin.

“Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, expresó Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante puertorriqueño.

“Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado”, dijo J Balvin en un video en vivo a través de su cuenta de Instagram.

“Siempre pillé que ese man tiene un talento brutal, eso lo pillé mucho antes y siempre supe que iba a ser grande (...) Ese man es buen artista y es muy buena persona, por lo menos lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta, pero igual yo sigo en alto”, añadió.

Escucha “Thunder y Lightning” aquí: