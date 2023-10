Película de Taylor Swift fue la más taquillera este fin de semana en Estados Unidos

Taylor Swift llega a la premiere mundial de su película de conciertos "Taylor Swift: The Eras Tour" el 11 de octubre de 2023, en el cine AMC The Grove 14 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

La película de Taylor Swift “Taylor Swift: The Eras Tour” fue la más taquillera este fin de semana en Estados Unidos al recaudar entre 95 millones y 97 millones de dólares, informó el domingo AMC Theatres.

Es el mejor estreno de todos los tiempos para una película de conciertos, y excluyendo la inflación, es más que los 73 millones de dólares que ganó “Justin Bieber: Never Say Never” en 2011 (que serían unos 102 millones de dólares en dólares de hoy).

Si se confirma el resultado más alto el lunes, la película de Taylor Swift se habrá anotado el mejor estreno para un mes de octubre. Hasta ahora ese récord lo tiene “Joker”, que recaudó 96,2 millones de dólares en 2019.

La película se estrenó en 3.855 cines en Estados Unidos empezando con exhibiciones “sorpresa” el jueves en la noche. Esos horarios ayudaron a darle un resultado del día de estreno de 39 millones de dólares, la segunda cifra más alta para un mes de octubre, después de los 39,3 millones de “Joker”.

Swift, quien produjo la película, visitó todo el sistema de estudios de Hollywood para distribuir la película, llegando a un acuerdo directamente con AMC, la mayor compañía de exhibición de cine en Estados Unidos. Con sus 274 millones de seguidores en Instagram, Swift no necesitó una campaña de mercadeo tradicional para promover el filme.

Beyoncé tuvo un acuerdo similar con “Renaissance: A Film By Beyoncé”, que se estrenará el 1 de diciembre. Las dos superestrellas posaron juntas para la premiere de “The Eras Tour” esta semana en Los Ángeles.

Y “The Eras Tour”, dirigida por Sam Wrench, no se exibe solo en cines de AMC. La compañía basada en Leawood, Kansas, trabajó con distribuidoras Variance Films, Trafalgar Releasing, Cinepolis y Cineplex para exhibir la película en más de 8.500 cines en 100 países.

Elizabeth Frank, vicepresidenta ejecutiva para programación y contenidos de AMC Theatres, dijo en un comunicado que estaban agradecidos con Taylor Swift.

“Su show espectacular deleitó a las fanáticas, que se disfrazaron y bailaron en los cines”, expresó Frank. “Gracias a las buenas recomendaciones y a que tanta gente compró boletos para ver esta película varias veces, anticipamos de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ se exhibirá ante grandes multitudes por muchas semanas más”.

El tour de Taylor Swift fue tan popular que los websites de Ticketmaster que vendían entradas dejaron de funcionar y los precios de reventa se volvieron astronómicos. Pollstar proyecta que la gira recaudará 1.400 millones de dólares.

La película ofrece mejores asientos y una manera más barata de ver el show, incluso varias veces. Los precios son más altos que el medio nacional, al ser de 19,89 dólares -- una referencia al año en que nació Swift y al nombre de su disco de 2014 – pero para pantallas especiales como IMAX eran de unos 29 dólares. Pero aun así, eso es más barato que las entradas para un concierto.

Los horarios son más limitados que los de las películas regulares de Hollywood, pero AMC está garantizando por lo menos cuatro exhibiciones al día cada jueves, viernes, sábado y domingo. En muchos cines se anuncia que no habrá reembolsos ni intercambios. Y habrá que esperar para que la película esté disponible por streaming: el acuerdo con AMC estipula proyección exclusiva en cines por 13 semanas.

Las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Taylor Swift: The Eras Tour - $95 a $97 millones.

2. “The Exorcist: Believer - $11 millones.

3. “Paw Patrol: The Mighty Movie - $7 millones.

4. “Saw X - $5,7 millones.

5. “The Creator - $4,3 millones.

6. “A Haunting in Venice - $2,1 millones.

7. “The Blind - $2 millones.

8. “The Nun II - $1,6 millones.

9. “The Equalizer 3 - $960.000.

10. “Dumb Money - $920.000.