Olga Tañón rechazó el papel de Selena que luego le dieron a Jennifer López

La merenguera puertorriqueña Olga Tañón habló por primera vez en profundidad sobre la ocasión en que le ofrecieron interpretar el papel de la cantante Selena Quintanilla y lo rechazó, posteriormente Jennifer López tomó el protagónico y el resto es historia.

Tañón explicó en entrevista con el locutor Enrique Santos en su canal de YouTube que rechazó el papel de la película que fue lanzada en el 1997 debido a su debilidad con el inglés y sentía que la actuación no era lo suyo. Del mismo modo, la merenguera contó que llegó a conocer a Selena y tuvieron una relación de amistad.

“Primero porque no sabía inglés, ahora sé un poquito más. Yo vivía en Texas, cuando pasa la situación de Selena, yo estaba en Argentina en una campaña de promoción, quien me informa sobre la muerte de Selena fue Marc Anthony, el flaco me llama y me dice que la noche antes estuvo con Selena, cuando me llama yo estoy saliendo de Argentina y había quedado con Selena ocho días antes que quedó grabado que íbamos a hacer un dúo juntas”, contó Olga Tañón en la entrevista.

Tañón explicó que la familia de Selena Quintanilla, entiéndase sus padres y su hermana Suzette Quintanilla, fueron a su residencia para ofrecerle el papel principal de la película.

“Yo sé reconocer las debilidades que yo tengo, primero tenía que reconocer que no sabía el lenguaje. Segundo, la había conocido, el cariño que le tenía a Selena era otra cosa, sin embargo, nunca me saqué una foto con Selena, no era ni faranduleo”, añadió.

La puertorriqueña también indicó que Abraham Quintanilla, el padre de Selena, le ofreció pagarle maestros de inglés para que se preparara para interpretar el papel sin embargo no aceptó.

“Yo le dije que yo no era actriz”, expresó Tañón quien aseguró que le ofrecieron la cantidad de un millón de dólares por hacer la película, sin embargo lo rechazó.

La merenguera aseguró que la selección de Jennifer López para interpretar el papel de Selena fue la mejor opción.

“No pudieron haber agarrado una persona que más se pareciera, que era Jennifer. Ese papel no era para Tañón, era para Jennifer porque lo hizo idéntico y lo hizo maravilloso yo me la disfruté tanto. Uno tiene también en la vida, que reconocer cuando las cosas...yo no puedo agarrar algo que yo sepa que no lo voy a hacer bien. Ni sabía el lenguaje, Selena era una mexicana gringa, de la manera que hablaba conmigo era bien americanizado”, continuó diciendo Tañón.

La película sobre Selena Quintanilla fue todo un éxito y lanzó a la actriz de raíces boricuas, Jennifer López al estrellato.