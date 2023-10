Expresan condolencias por muerte de Gary Nuñez, creador de Plena Libre

Diversas figuras de la política, el entretenimiento y los medios de comunicación expresaron este sábado sus condolencias tras el fallecimiento del productor musical, bajista y líder de la agrupación puertorriqueña “Plena Libre”, Gary Nuñez.

Tal fue el caso del escritor, cantante y presentador de televisión, Silverio Pérez, quien indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que hoy la Isla perdió a “un luchador” y “extraordinario músico comprometido con la cultura”.

“Hoy perdemos un luchador, un extraordinario músico comprometido con nuestra cultura, un amigo de tantas luchas en los 70s, 80s y hasta el presente y, sobre todo, un puertorriqueño insobornable. Gracias Gary por tus aportaciones extraordinarias. Te tenemos una deuda de gratitud”, destacó Pérez.

Del mismo modo, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, acudió a sus redes sociales para lamentar el fallecimiento del eterno plenero.

“Lamentamos la partida del gran músico puertorriqueño, exponente de la plena, Gary Nuñez. Enviamos un abrazo solidario a su esposa y toda su familia en este difícil momento. QEPD (que en paz descanse)”, dijo Rivera.

Igualmente, el exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, dedicó un mensaje a su amigo, al que describió como una figura que “inspiró” a toda una generación.

“Gary Núñez ideó Plena Libre. Inspiró una generación a soñar amando la patria. Celebramos tu vida. Descansa en paz amigo”, expresó Bhatia.

Gary falleció esta madrugada tras una batalla contra el cáncer pancreático, cuyo diagnóstico recibió hace unas semanas. La noticia fue confirmada por la esposa del músico, Valerie Cox.

“Con dolor en el alma mis hijos y yo les informamos el fallecimiento de mi Gary (Núñez) esta mañana (...) Gary luchó cuanto pudo para sobrellevar la condición, y estoy segura que así lo hizo también para que nuestros hijos LuisGa, Joel, Adriana y yo nos afectáramos lo menos posible”, dijo Cox en declaraciones escritas.

Asimismo, confirmó que continuarán con el legado histórico trazado por Nuñez, asegurando que los “panderos seguirán sonando” en honor al músico.

“Como ustedes saben, el compromiso de Gary con la agrupación y nuestra música puertorriqueña fue inquebrantable. Nosotros continuaremos con ese legado, con todo el mismo amor y compromiso. Ese será nuestro homenaje a su imborrable legado”, finalizó.

La familia indicó que Gary será cremado y en los próximos días se llevará a cabo un acto público de recordación y duelo. El pasado lunes, Núñez reveló a través de declaraciones escritas que recientemente había sido diagnosticado con cáncer de páncreas.

“Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles. Luego de una extensa lista de estudios y exámenes médicos, hace unos días fui diagnosticado con cáncer pancreático. Junto a mi esposa Valerie, mis hijos y el equipo de especialistas que me atienden, estamos atendiendo la situación y echando el resto para sobrepasar este tropiezo. Hay vida”, dijo en aquel momento el músico a través de la cuenta oficial de Facebook de Plena Libre.

