Carlos Rivera comparte cómo vive la paternidad

Tras el nacimiento de su hijo León, Carlos Rivera, junto a su esposa Cynthia Rodríguez, han manifestado que están en una gran etapa de sus vidas, y el ahora el cantante compartió cómo vive la paternidad.

Cabe señalar que desde hace años, el artista ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, por lo que sorprendió que ahora decidió dar detalles.

¿Qué dijo Carlos Rivera sobre la paternidad?

El artista retomó actividades, pues comenzó con las grabaciones de “¿Quién es la máscara?”, así que ha tenido que alejarse de su esposa y su hijo.

“Estoy feliz por todo. Es una alegría enorme la etapa que estoy viviendo… siempre me toca hacer ‘¿Quién es la máscara?’ cuando algo importante pasa en mi vida tanto triste o feliz, por eso es un proyecto que para mí es entrañable”, dijo para Televisa Espectáculos.

Para Carlos la paternidad es lo mejor que le ha pasado, aunque lo más complicado es tener que salir a trabajar.

“La alegría más grande que he tenido en toda mi vida es lo que estoy viviendo ahorita… De repente, incluso, es hasta difícil irme de mi casa… me dan ganas de de decir ‘quiero cancelar todo porque me quiero quedar solamente aquí’. He tenido la oportunidad de que el primer mes, enterito, de aquí a acá no hay nada que me haga moverme de mi casa y de su lado”, agregó.

EXCLUSIVA!!! Carlos Rivera está listo para la quinta temporada de ¿Quién es la máscara? 😍👏🫶🥰👌👍 @quieneslamascara #carlosrivera #investigador pic.twitter.com/peSQgdfADv — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) October 11, 2023

Así ha sido la historia de amor de Carlos y Cynthia

Los famosos se conocieron gracias a “La Academia”, pues él se coronó como el ganador de la tercera generación, mientras que ella fue parte de la cuarta.

Gracias a que Rivera se quedó en las fila de TV Azteca fue como pudieron convivir un poco más.

Después él se fue a España para protagonizar el musical de “El Rey León”.

Al volver, volvió a coincidir con la artista, pues ella lo entrevistó para su canal de YouTube.

“Fuimos amigos durante muchísimos años, al final dejamos de serlo porque lo que teníamos ya no era de amigos. Yuridia dice que los amigos no se besan en la boca”, dijo en una ocasión Cynthia durante el programa “Venga la Alegría”.

En 2016 hicieron oficial su noviazgo, pero desde entonces han sido pocas las veces que han hecho apariciones públicas juntos.

En 2022, se casaron en una boda celebrada en España, a la que asistieron los amigos más cercanos de la pareja.