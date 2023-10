Juan Luis “Juancho” junto a Manny Manuel y Joseph Fonseca resurgen el merengue en Puerto Rico

El artista puertorriqueño, Juan Luis “Juancho”, en colaboración con el boricua, Manny Manuel, y el colombiano, Joseph Fonseca, lanzan el nuevo tema “Monotonía”. Más allá de una colaboración, este junte busca regresar la música tropical y el merengue entre exponentes de Puerto Rico.

Inspirados en la vida misma y los desaciertos del corazón, estos tres intérpretes se unen para “soltar y continuar la vida cuando una relación acaba”.

“La monotonía en estos momentos se ha convertido en nuestro dueño. Todo pasa tan rápido y nos han convertido en personas que desechan con facilidad sabiendo que automáticamente algo nuevo me van a ofrecer” expresó el “Rey de Corazones”, Manny Manuel.

Paralelo a este lanzamiento se estrena el video musical que fue filmado en Puerto Rico y República Dominicana.

“Para mí esta producción es un resurgir de la música tropical. Es un tema espectacular y una gran aportación al género del merengue. Quise unir fuerzas con Manny y Joseph ya que nos une una gran amistad y nos une el deseo de presentar siempre lo mejor de lo mejor para nuestro público” destacó Juan Luis “Juancho”.

Por su parte, Joseph Fonseca describió el tema como “una melodía espectacular, con una letra profunda”.

“Emocionado con este gran junte. Por fin pudimos hacer algo diferente en el género. Estoy súper honrado de Juancho que nos haya extendido esta invitación para que se diera este encuentro. Luego del junte de “Monotonía” estoy seguro que otros compañeros van a querer hacer fusiones y colaboraciones con el género” manifestó el reconocido artista de merengue, quien cuenta con grandes éxitos musicales”, detalló Joseph Fonseca.

Detrás de la producción se encuentra el reconocido estratega `Oye Omar’, quien formó parte de La Fórmula de Pina Records, y que por dos décadas ha visto evolucionar el mercado Urbano Y Tropical. “Las colaboraciones han sido un elemento vital en la evolución de los géneros, cosa que no se ha visto en el Merengue entre exponentes de la Isla. Si ha sido por egos, falta de visión ó falta de asesoría, no lo sé, pero este proyecto busca que todos los exponentes del Merengue en Puerto Rico mediten y puedan pensar en un género completo, mas allá de lo que puede ser beneficioso sólo para ellos. ¡Que existan colaboraciones como en Monotonía! Necesitamos que esa nueva generación de nuevos talentos del Merengue en Puerto Rico, tengan esa base sólida que existió para los 90. Los urbanos le abrían los shows a los Merengueros… Los merengueros eran las estrellas. Yo lo viví y nadie me lo contó. En resumen, el Merengue en Puerto Rico necesita AHORA colaboraciones, humildad y visión Vamo allá” añadió.

“Monotonía” ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y streaming.