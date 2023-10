Desde el Choliseo, Bad Bunny hace una oda al trap con el estreno de su nuevo álbum

Como era de esperarse, el exponente urbano Bad Bunny no paró de sorprender a la fanaticada que se dio cita al Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot para escuchar en primicia el álbum “Nadie sabe lo que pasará mañana”.

El público de 16 mil personas rodeaba un escenario 360 grados y otra tarima con bloques de heno que formaban una pirámide con un área VIP donde se encontraban varios artistas como Arcángel y Young Miko, Ñengo Flow, Feid, entre otros.

Faltando veinte minutos para las 12 de la medianoche, se apagaron las luces del Coliseo de Puerto Rico y comenzó una introducción mediante un video donde se recordaron los mejores momentos de la carrera del artista en sus inicios con el movimiento del trap. Cabe destacar que esta producción es un homenaje a ese movimiento que le dio vida a Bad Bunny en el año 2016 cuando comenzaba su carrera.

El artista enmascarado bajó del techo del icónico venue en un vehículo Rolls Royce Shadow del 1970 desde el cual cambiaba las canciones a través de su teléfono celular.

La primera canción “Nadie Sabe” comenzó a sonar y provocó el aplauso del público en varias barras del trapero que en este álbum regresa a sus inicios. “Tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular”, dice el artista en el tema recordando el suceso por el cual fue criticado a principios de este año cuando lanzó el celular de una fanática en la República Dominicana.

El vehículo continuaba bajando del centro del coliseo con el artista en su interior para comenzar el tema “Mónaco” que es el sencillo principal del álbum. Posteriormente comenzó el tema “Fina” con la primera aparición sorpresa, se trata de Young Miko, quien también estaba presente en el escenario cercano a la tarima.

“Hibiki” otro de los temas del álbum comienza con la voz de Mora quien ha colaborado por mucho tiempo con Bad Bunny en varios temas desde YHLQMDLG en el 2020.

Mientras la música continúa, Bad Bunny, desde su Rolls Royce enviaba mensajes y fotos a su canal de Whats App y a sus redes sociales. Fue justo a las 11:59, cuando Bad Bunny se detuvo para hacer una publicación en Instagram y avisar al mundo desde Puerto Rico que su nuevo álbum ya estaba disponible. En el momento que esto ocurría, la música no estaba sonando y solo se escuchaba el bullicio del público que interpretaba lo que estaba ocurriendo.

Benito Martínez Ocasio, se bajó de su vehículo y comenzó a bailar al son de Mr. October. Así mismo permaneció para escuchar los temas “Cybertruck”, Vou 787 y Seda. Este último fue en colaboración con Bryant Myers quien también se encontraba en el público.

“Gracias por nada” continuó el trap con un toque de sentimiento y romanticismo al estilo del conejo, quien siempre toma parte de sus álbums para hablar del desamor al igual que ocurrió en el tema “Teléfono nuevo”. En este tema habló sobre como “detesta la fama”, sin embargo hace un cambio de ritmo a un trap más pesado y aparece el exponente urbano Luar La L.

Finalmente, Bad Bunny, se quitó la máscara que llevaba y mostró su nuevo look con la cabeza rapada. Este ‘look’ ha sido parte de su historia ya que mientras era parte de la nueva generación del trap lucía este estilo.

“Baby Nueva” sonaba de fondo mientras Bad Bunny saludaba al público que se encontraba cerca del escenario a 360 y aprovechó para pintar una de las tenis que tenía un fanático.

“Mercedes Carota” comenzó y en este momento ya Bad Bunny se encontraba en la estructura con pacas de heno que se montó en el Choliseo. El tema es un “fronteo” del artista quien hace críticas a las personalidades que hacen podcasts. El tema es junto a Yovngchimi quien la semana pasada estuvo en el mismo escenario.

Bad Bunny saludó a la mayoría de las personas que se encontraban en el escenario VIP, como el lanzador de Grandes Ligas, Edwin “Sugar” Díaz, Arcángel y su madre Carmen Santos.

“Vuelve Candy B”, el título de este tema hace referencia al deporte del hipismo ya que este es el nombre de un popular caballo que ganó la triple corona del hipismo en Puerto Rico para los años noventa.

“Baticano”, es el próximo tema donde el artista parece contestarle a quienes lo critican por el contenido de sus letras. “Tal vez mi música no sea sana, pero yo no me inventé el sexo, ni la marihuana”, es parte de la letra que el artista bailó efusivamente en el escenario.

En “No me quiero casar”, Bad Bunny toca el misterio tema de sus relaciones amorosas y se canta soltero por mucho tiempo.

Debido a que son canciones nuevas, la mayoría del tiempo estuvo simplemente escuchando, hasta que comenzó el tema “Where She Goes” que ya había sido estrenado. Esta fue la primera vez que todo el coliseo coreó alguna de las canciones del álbum.

El tema “Thunder y Lighting” que hace referencia a los legendarios luchadores de Puerto Rico continúa con el trap.

Las luces del coliseo cambiaron al color verde del colombiano Feid quien también estaba en el escenario. Junto a Bad Bunny presenciaron el estreno de “Perro Negro” que hizo la transición del trap al reggeaton con baterías del icónico sonido urbano boricua que ha conquistado el mundo.

Las luces apagaron y sonó la risa legendaria de Ñengo Flow quien hace su aparición en el tema “Europa” que en una de las barras menciona la frase “cosa nuestra de barrio” al estilo de Héctor El Father. El tema también cuenta con la colaboración de DeLaGhetto y Arcángel quien fronteó con sus nuevas barras en el Choliseo.

Luego de este tema, Bad Bunny aprovechó para agradecer al público que se dio cita para escuchar su nuevo proyecto.

“No importa cuántas veces venga, siempre se va a sentir cabrón. Verlo lleno como la primera vez, así que gracias. Hemos logrado cosas grandes, en el mundo entero. Gracias a Dios y gracias ustedes. No importa cuán más lejos sigamos llegando, no importa cuán grande pueda llegar a ser. Siempre mi música va a ir dirigida para ustedes PR”, expresó Bad Bunny antes de interpretar el tema “Un Preview”.

“Un preview” fue el primer tema que Bad Bunny cantó en vivo, este se había estrenado hace dos semanas.

Este es el séptimo álbum de Bad Bunny y cuenta con el trabajo de productores como Tainy, MAG y La Paciencia.

“Nadie sabe lo que pasará mañana” cuenta con 22 temas entre los que se encuentran Nadie Sabe, Mónaco, Fina, Hibiki, Mr. October, Cybertruck, Vou 787, Seda, Gracias por nada, Teléfono nuevo, Baby nueva, Mercedes carota, Los Pits, Vuelve Candy B, Baticano, No me quiero casar, Where she goes, Thunder y Lightning, Perro negro, Europa :(, Acho PR y Un preview.

El álbum llega tras el éxito que tuvo “Un Verano Sin Ti” en el año 2022 que culminó con una de las giras más lucrativas a nivel mundial por todo los Estados Unidos y Latinoamérica.