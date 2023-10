Carola Negrón aclara expresiones realizadas en el podcast “Las Más Perras”

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” y la creadora de contenido Carola Negrón se expresaron esta noche sobre una situación ocurrida durante el podcast “Las Más Perras” por Burbu TV.

A través de redes sociales, “La Burbu” y Carola Negrón compartieron un video de unos 7 minutos para aclarar algunas expresiones realizadas durante el podcast “Las Más Perras” de la animadora.

“Para mi era justo y necesario sacar este ratito para expresarme, porque yo sé que muchas personas estaban esperando mis palabras en cuanto a la situación que se suscitó en Burbu TV el otro día (...) Se suscitó ese mal entendido con Carola que es una de mis buenas amigas. Yo creo que cuando tu te sientes quizás molesto por alguien, que quieres salir en defensa de algo, quizás no lo hacemos de la mejor manera. Pero a petición de ella, yo quiero que ella misma se exprese, ella misma me lo pidió, yo quiero hablar, que la gente pueda entender mi punto. Yo creo que es importante”, dijo “La Burbu”

Por su parte, Carola Negrón expresó: “A veces cuando tratamos de expresar algo no nos manifestamos de la mejor manera. Eso fue lo que ocurrió en mi caso en el último episodio de ‘Las Más Perras’ (...) En el momento de expresarme me encontraba bajo enojo. Ustedes saben que cuando estamos enojados es cuando menos debemos hablar. En ese momento yo no tenía ese tiempo de pensar, de tomarme ese momento de encontrar las palabras correctas, todo fue muy rápido (...) A lo mejor utilicé unas palabras que a muchos de ustedes no le gustaron. Mi intención nunca ha sido ni será ofender a nadie, en ningún momento hablé de cuerpo, de características, ni nada de eso”.

Mira aquí sus expresiones:

“La Burbu” volvió a arremeter esta semana contra la locutora Pamela Noa y la acusó de ser el eco de personas que le quieren hacer daño.

A través del programa “El Despelote”, Burgos reaccionó al video donde Pamela Noa se defendió luego de unas expresiones donde se le acusó de realizar burlas y memes contra el hijo de la animadora.

En sus expresiones, Burgos, aseguró que durante su podcast “Las Más Perras” no se hizo referencia al peso ni el físico de Noa como esta indicó en su video. Sin embargo, una de las integrantes sí se refirió a esta como “personota”.

“En ningún momento nadie habló de nada físico, ni de gordas ni de flaca ni de bajitas, ni de altas. Estábamos hablando de una situación de unos memes de un niño, ella como amiga mía al fin, puede decir cosas”, expresó Burgos.

Al ser cuestionada por su compañero Rocky The Kid, sobre la utilización de la palabra “personota” por parte de su compañera de podcast esta respondió que: “lo interpreta el que tenga baja autoestima y el que esté pensando de otra forma, el problema es de otra persona no de nosotros”.

Por otro lado, Burgos acusó a Pamela Noa de ser parte de un supuesto “complot” en su contra del cual también sería parte Jorge Pabón ‘Molusco’.

“Lo que no entiendo es el complot de todos unidos contra mí, uno ve la maldad pero yo sigo tranquila”, expresó.

Burgos aseguró que en el programa radial “Molusco y los Reyes de la Punta”, Noa, ha sido eco de los ataques que ha realizado Molusco en su contra.

“Otra cosa que dijo era que yo le daba mi favor en aquel momento y le dije tapa roto, lo que pasa es que la gente no sabe. ¿Cuándo tú me has visto a mí que yo me siento a hacer las historias? Pero cuando yo veo que tú eres el eco de alguien que me quiere hacer daño todo el tiempo, no puedo seguir desde las gradas aplaudiéndote, lo que pasa es que la gente no sabe esas cosas, es bueno levantar tu voz y defenderte, eso no está mal”, expresó la animadora.

La rivalidad entre Molusco y Burbu comenzó cuando en el 2018 despidieron a la animadora por alegadamente tomar días extras de su maternidad.