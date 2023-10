Bad Bunny: “Espero que puedan disfrutar de este álbum que hice con mucho empeño”

A solo minutos del inicio de su ‘listening party’ y el estreno de nuevo álbum “Nadie sabe lo que pasará mañana”, el exponente urbano Bad Bunny envió un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos.

A través de su canal de WhatsApp, el artista agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo ha recibido durante y explicó que “este álbum en especifico es 100% para ustedes como ningún otro”.

“Gracias por todo el apoyo que me han dado todo este tiempo. Gracias por estar ahí conmigo!!! A los reales!!! Espero que hoy puedan disfrutar de este álbum que hice con mucho empeño. Yo todos mis proyectos los he hecho con amor para ustedes pero este álbum en especifico es 100% para ustedes como ningún otro”, escribió Bad Bunny.

El artista añadió: “Abran su botellita de vino, sus cervecitas, sus porritos con sus amistades, sus parejas, solos, como quieran y disfruten!! Hoy día mucha gente escucha la música solo pa’ criticarla y se olvidaron de sentirla pa’ disfrutarla... mi consejo, NO ESCUCHEN ESTE ÁLBUM, DISFRÚTENLO!!”.

“A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco NO es pa’ ustedes. Papá y mamá, ya leyeron... ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije”, concluyó.

A través de las redes sociales oficiales de la plataforma Apple Music, se revelaron los nombres de “Nadie sabe lo que pasará mañana”.

El álbum que contiene 22 canciones cuenta con temas titulados:

Nadie Sabe

Mónaco

Fina

Hibiki

Mr. October

Cybertruck

Vou 787

Seda

Gracias por nada

Teléfono nuevo

Baby nueva

Mercedes carota

Los Pits

Vuelve Candy B

Baticano

No me quiero casar

Where she goes

Thunder y Lightning

Perro negro

Europa :(

Acho PR

Un preview

El nuevo álbum estrenará esta noche a las 12:00am cuando ya sea viernes, 13 de octubre.

Sin embargo, los fanáticos en Puerto Rico podrían tener un adelanto ya que en el Coliseo de Puerto Rico se llevará a cabo un ‘listening party’ donde escucharán el álbum y se esperan otras sorpresas.