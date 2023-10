Rodríguez Veve explica la verdadera razón de su video viral

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, reaccionó este miércoles al clip viral del cortometraje “Tu pirata soy yo”, donde esta es la protagonista.

La semana pasada se publicó en redes sociales un cortometraje que se garbó hace 10 años donde Rodríguez Veve es la actriz principal. En el cortometraje, dirigido por Guillermo Alejandro Vázquez, la senadora interpreta el papel de “Marie”.

“Ese video se grabó hace 10 años como parte de un proyecto de graduación de Bachillerato de uno de mis hermanos y amigos del alma, que en aquel momento estaba haciendo cinematografía. Hoy día es profesor de Cine en Artes Plásticas, y en aquel momento me pidió que lo ayudara haciendo ese papel y obviamente le dije que sí. Diez años después el pueblo de Puerto Rico se está riendo igual que yo”, dijo.

El proyecto dura alrededor de cinco minutos y fue presentado en varios festivales de cine en la isla. Horas después de que se hiciera viral el video, este fue borrado de la plataforma Vimeo donde había sido publicado.

Rodríguez Veve celebra que entrada a concierto de Villano Antillano será solo para adultos

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, denunció esta semana que para el concierto de la rapera puertorriqueña conocida como Villano Antillano se permitiera la entrada de menores.

Ante esto, publicó una denuncia a través de sus redes sociales para que no se permitiera la entrada de menores de 16 años al evento. En horas de la mañana del martes, la legisladora volvió a realizar una publicación, esta vez celebrando, que la empresa Ticketera había colocado en su página web que el evento será “solo para adultos”.

“Ahora será SOLO PARA ADULTOS concierto de Villano Antillano. Cambian los requisitos de entrada. Agradezco a la Administración del Coca Cola Music Hall, ASM Global y al promotor Alejandro Pabón por actuar prudente y responsablemente ante los reclamos en protección de los menores de edad. Agradezco además el compromiso para garantizar el cumplimiento de la ley y el orden durante el evento. Y agradezco también a todos los que desde sus diferentes espacios dejaron sentir su opinión para defender a los niños. ¡Este es el resultado cuando nos unimos en defensa de la niñez!”, escribió Rodríguez Veve en sus redes sociales.

Esta semana, la senadora publicó una captura de pantalla de la página oficial encargada de la venta de boletos para el evento donde se indica que los menores de 16 años que entren al concierto deben estar acompañados por un adulto.

“Exponente de música urbana anuncia “noche de lujuria”, y su producción no prohíbe la entrada de menores. Me gustaría pensar que se trata de un error y que la producción, así como Coca Cola Music Hall, tomarán las medidas correspondientes para subsanarlo. No creo que haga falta explicar por qué un espectáculo que anuncie una “noche de lujuria” no es apropiado para niños. ¡Con los niños no se metan!”, escribió Rodríguez Veve en su Instagram.

Esta no es la primera vez que ambas figuras se ven encontradas, ya que en el pasado, la rapera criticó las expresiones de la senadora que se opuso a una actividad donde ‘drag queens’ leerían cuentos a niños en el Distrito T-Mobile.