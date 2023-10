Publican libro sobre 21 mujeres líderes de negocios en Puerto Rico

La historia de 21 mujeres serán presentadas en el libroWomen Who Lead: Reframing Perspectives, donde presenta la s féminas que lideran diversas empresas en Puerto Rico. El mismo fue presentado hoy en el Fairmont El San Juan Hotel con un componente de apoyo económico a igual número de organizaciones sin fines de lucro con programas de servicio para féminas de todas las edades.

La fundadora y CEO de la empresa Women Who Lead, Frances Ríos, indicó que el libro— publicado en inglés para alcanzar mercados globales— es un compendio de 21 capítulos que propulsa concienciar sobre las brechas en el mundo profesional. También, las estrategias que comparten las coautoras al narrar sus experiencias para salir adelante en sus carreras y negocios.

“Todas hemos tenido que replantear nuestras perspectivas en algún punto. Este es el primer libro que da visibilidad a 21 mujeres que son referentes de diversos sectores económicos en Puerto Rico. Se trata de conocer a través de sus testimonios los retos comunes que han enfrentado y cómo han logrado superarlos para triunfar en sus carreras profesionales hasta llegar a las cúpulas de las organizaciones”, expresó Ríos.

Añadió que las coautoras son presidentas, socias, fundadoras, gerentes generales y líderes de mercado, quienes luego de superar obstáculos por ser mujeres, convirtieron sus historias en algo más grande que hoy sirven de guía para otras.

Ríos mencionó que, pese a los avances, en Puerto Rico todavía hay muchos retos para las mujeres en el mundo laboral.

“Si en Puerto Rico no hubiese falta de equidad, los números contarían otra historia. De las 200 ‘top’ empresas locales, 85% son lideradas por hombres. Cuando vamos a sus grupos de reportes directos, en la mayoría de los casos, las mujeres no pasan del 20% en puestos de liderazgo y en muchas ocasiones no existen. Esto a pesar de que la mujer representa el 51% de la población y que es ella quien decide el 85% de las compras en el hogar”, puntualizó la empresaria puertorriqueña.

Afirmó que las coautoras se destacan en diferentes renglones económicos como las finanzas, la manufactura, los seguros, la arquitectura, el comercio al detal, leyes, la industria marítima, la construcción, la publicidad, las relaciones públicas, la academia, recursos humanos, hotelería, automotriz y sin fines de lucro, entre otras.

“Este libro no es solo para mujeres. Todo hombre que desee impulsar el talento femenino en sus empresas, organizaciones, inclusive en su hogar debe leer este libro para comprender los retos que aún enfrentan las mujeres para crecer sus carreras y negocios”, acotó Ríos.

Apoyo a 21 organizaciones de servicio a mujeres y niñas

La CEO de Women Who Lead indicó que con el fin de maximizar la visibilidad y el poder de influencia de las coautoras, cada una identificó una organización sin fines de lucro enfocada en servir mujeres y niñas con el propósito de reconocerlas y recaudar fondos para apoyar la labor que llevan a cabo.

“Cuando integré en la conversación de negocios en Puerto Rico el concepto de inclusión de la mujer hace 16 años, no me imaginé el impacto que alcanzaría a través de todas las iniciativas que hemos creado como Women Who Lead Summit, W Certified, Men Who Lead y, ahora, este libro histórico. Hemos avanzado mucho, pero no olvidemos que necesitamos continuar los esfuerzos para superar los escollos que todavía enfrenta la mujer”, señaló Ríos.